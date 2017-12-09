ارتش لبنان آماده مقابله با هرگونه تجاوز اسرائیل به خاک لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، صفحه رسمی ارتش لبنان در توییتر اعلام کرد که بحران فعلی در فلسطین اشغالی نیازمند بیداری و پیگری پیامدهای احتمالی آن است و علاوه بر آن نیروهای ارتش لبنان باید در مرزهای جنوبی از داخل لبنان در آمادگی کامل باشند تا با هرگونه تجاوز اسرائیلی یا اخلال در امنیت کشور مقابله کنند.

ارتش لبنان از همه معترضان و شهروندان لبنانی که برای همبستگی با مردم فلسطین دست به اقدامات اعتراضی می زدنند هم خواسته تا به امنیت شهروندان، املاک و دارایی های عمومی و خصوصی و منافع خارجی لبنان و ساختمان های دیپلماتیک آسیبی وارد نکنند.

ارتش همچنین خواستار احترام به قانون و نهادهایی که حامی آزادی بیان هستند، شد.​

دیروز پارلمان لبنان جلسه ای ویژه برای پاسخ به اقدام ترامپ در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی تشکیل داده بود و طی آن اعتراض رسمی پارلمان لبنان به این اقدام اعلام شد، مروان فارس نماینده پارلمان لبنان هم در این نشست از مسئولان این کشور خواست تا در خصوص پرونده فلسطین اعلام بی طرفی نکنند و افزود: ما در برابر اشغالگری اسرائیل مقاومت کرده و بر این رژیم پیروز شدیم اما همچنان بیشترین ضرر را از سیاست اشغالگری این رژیم متحمل شده ایم.