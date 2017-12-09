صدور جریمه ۲۰ میلیونی برای آلوده کننده محیط زیست در آستانه اشرفیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست گیلان جعفر میرزایی اظهار کرد: یکی از شهروندان آستانه ای به دلیل آتش زدن پسماند کشاورزی و آلودگی محیط زیست با معرفی و شکایت اداره محیط زیست آستانه اشرفیه از سوی رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان در دادگاه بدوی محکوم شد.

وی افزود :فرد متخلف به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آستانه اشرفیه با بیان اینکه بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک، انباشتن پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان های تعیین شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزندان بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع است، خاطرنشان کرد: در این موارد متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.