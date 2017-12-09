رژیم صهیونیستی و عجله برای آینده

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ سعید غفاری: رژیم اشغالگر قدس از آغاز تشکیل در حوزه سیاست خارجی با مشکلات بسیاری روبرو بوده و از همان ابتدا بوسیله همسایگانش در خاورمیانه مورد تحریم قرار گرفته است.

اسرائیل از زمان تشکیل تلاش های بسیاری را برای مدیریت تصویر و رفع مشکلاتش در این عرصه انجام داده است اما عدم مشروعیت و شناخت آن از سوی کشورهای اسلامی همواره به عنوان یک چالش کلیدی و مهم بوده است.

به همین علت تلاش بسیاری داشته تا با حیله‌ها و ترفندهای مختلف این کشورها را به خود جذب و مسئله فلسطین را از به عنوان یک اولویت از دل و ذهن آنها حذف کند.

از میان ۱۹۴ کشور دنیا ۳۴ کشور با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند:

آفریقا: الجزایر، چاد، گینه ، لیبی، مالی، مراکش، نیجر، سومالی، سودان ، تونس

آمریکا: کوبا

شرق آسیا: جمهوری خلق چین ، کره شمالی

جنوب آسیا: افغانستان، بنگلادش، مولداوی، پاکستان

جنوب شرق آسیا: برونئی، اندونزی، مالزی

جنوب غرب آسیا: بحرین، ایران، عراق ، لبنان ، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه ، امارات متحده عربی، یمن

اگر چه کشور چین روابط دیپلماتیک با دولت غاصب اسرائیل ندارد اما در زمینه کشاورزی و نظامی همکاری مشترک با اسرائیل دارد.

متاسفانه کشورهای عربی اگرچه به ظاهر با اسرائیل رابطه دیپلماتیک ندارند اما به صورت پنهانی به اسلام و آرمان مردم مظلوم فلسطین خیانت می‌کنند. روابط گسترده تجاری و ورود کالاهای اسرائیلی با بسته بندی متفاوت و از مقاصد گمراه کننده از آن جمله است.

همچنین در جنگ سی و سه روزه میان حزب‌الله لبنان و دشمن متجاوز اسراییلی، مشخص شد که گفت و گو هایی میان اسرائیل و کشورهای عربی برای شکست حزب الله وجود داشته است. تجاوز وحشیانه وچندین باره اسرائیل به غزه نیز توام با خیانت کشورهای عربی بوده است.

اسرائیلی ها مدعی هستند که در زمینه "دیپلماسی دیجیتالی" در میان ۱۰ کشور برتر جهان می باشند و به آن هم افتخار می کنند.

بر این مبنا باید مراقب عملیات روانی آنها بود.اخیرا (حدود یک ماه پیش) نظرسنجی از آنها را دیدم که در این شرایط خاص بازخوانی و تحلیل آن بی مناسبت نیست.

تحلیل این نظرسنجی دو بعد دارد:

اول اینکه در داخل رژیم اسرائیلی درباره کشورهای عربی و همسایگان شان چگونه فکر می کنند. و چه نظری درباره آنها دارند.

دوم اینکه در شرایط جدید از حربه عملیات روانی وابزارهایی مانند نظرسنجی چگونه استفاده می کنند.

نکته اینکه پس از بیداری اسلامی و شکاف روشن میان دولتها و مردم در کشورهای عربی، فعالیت رژیم اسرائیل دقیقا در دو بخش دولتها و مردم در این کشورها متمرکز شده است. شاید مهمترین فعالیت دیپلماسی دیجیتالی رژیم صهیونیستی را بتوان در چهارچوب ایجاد و تقویت ارتباط با مردم،و نخبگان هنری و فرهنگی توصیف کرد.

دستگیری احمد زیاد عیتانی بازیگر و کارگردان لبنانی به جرم جاسوسی که هفته پیش انجام شد و نیز ساخت فیلم قضیه ۲۳ توسط زیاد دویری که منجر به بازداشت وی در لبنان گردید و تا امروز نیز اکران و نمایش آن در بسیاری از کشورهای خاورمیانه با مساله و چالش مواجه بوده است ازجمله این موارد است.البته درباره هنرمندان ایرانی نیز متاسفانه می توان به حضور فیلم لرد در جشنواره فیلم اورشلیم اشاره کرد.

نکته دیگر امید رژیم اسرائیل و البته آمریکا به نسل جدید حکام عربی است.در این باره بهترین مثال رفتارها و تصمیمات محمد بن سلمان در عربستان است.

نظر سنجی که کمتر از یک ماه قبل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی از آمادگی ملتهای خاورمیانه و شمال آفریقا ارایه داده است برهمین اساس قابل تحلیل و بحث و بررسی است.

رژیم صهیونیستی ظاهرا بدنبال آن است تا هرچه سریع تر به سوی آینده ای که در خواب می بیند پیشروی کند. غافل از اینکه ممکن است سرعت گرفتن برای رسیدن به آینده ،تصویر و رخدا دیگری را بهمراه داشته باشد.