پیشرفت کشور در گرو فعالیت و پویایی دانشجویان است

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر انصاری بعد از ظهر شنبه در برنامه گرامیداشت و جشن روز دانشجو افزود: پیروی از راه شهدا و عمل به بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب چراغ راه دانشجویان است.

انصاری عنوان کرد: از جمله اهداف اینچنین گردهمایی هایی تجدید پیمان با شهدای دانشجو، آرمان های امام و انقلاب است.

انصاری با اشاره به دوران دفاع مقدس ابراز داشت: امام خمینی(ره) جبهه را دانشگاه می دانست و همچنین از همه اقشار جامعه در جبهه ها حضور داشتند و همه کسانی که به دل جبهه ها می رفتند یک تحول درونی در آنها ایجاد می شد و روح معنویت بر جبهه ها حاکم بود.

جانشین فرماندهی سپاه فتح استان گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس قریب به ۵۰۰ هزار دانش آموز حضور داشتند که نزدیک به ۳۸ هزار شهید دانش آموز بیانگر این است که نظام ما مدیون خون شهدا است و آرامش و امنیت حاکم بر کشور از لطف خداوند و تدابیر مقام معظم رهبری، پشتوانه مردم و حماسه آفرینی دانش آموزان و دانش جویان است.

انصاری بر بکارگیری بیانات و کلام مقام معظم رهبری به عنوان چراغ راه دانشجویان تاکید کرد و گفت: مدیران، مسئولان و فرماندهان آینده کشور از بین دانشجویان انتخاب خواهند شد.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی یک لحظه از دشمنی خود با نظام اسلامی ما غافل نمی شود، بیان داشت: پایگاه دشمن در اوایل انقلاب توسط دانشجویان فتح شد و در دوران دفاع مقدس نیز یک وجب از خاک ما در دست دشمن نماند.

انصاری افزود: ما افتخار می کنیم که فرزندان این نظامیم و باید تلاش کنیم در راه تحقق اهداف نظام و انقلاب با بصیرت برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری قدم برداریم.