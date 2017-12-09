بازگشت ۲۱۶ هزار خانواده آواره عراقی به خانه و کاشانه خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، محمد رشید، مدیر امور مهاجرت و آوارگان عراقی امروز از بازگشت بیشتر از ۲۱۶ هزار خانواده آواره به مناطق آزاد شده خود خبر داد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اداره امور مهاجرت و آورگان در استان الانبار با همکاری مدیریت استان اقدام به بازگشت خانواده های آواره به مناطق آزاد شده خود می کند.

براساس این گزارش این مسئول عراقی اعلام کرد: بیشتر از ۲۱۶ هزار خانواده عراقی از نیمه سال گذشته تا امروز به خانه و کاشانه خود بازگشته اند.

مدیر امور مهاجرت و آوارگان عراقی همچنین تصریح کرد: بیشتر از ۳۰۰ هزار خانواده آواره که در اردوگاهها ساکن بودند به مناطق خود در استان الانبار بازگشتند، همچنین بازگشت مردم «عنة» به منطقه خود انجام شده است.

وی در ادامه افزود: به زودی بازگشت مردم دو منطقه رواة و القائم بعد از انجام اقدامات و تکمیل پاکسازی مناطق شان از بقایای آثار به جا مانده از جنگ شروع خواهد شد.