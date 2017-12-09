۷۰ درصد دروس دانشکده فنی مهارتی است/ لزوم مهارت آموزی دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم امین زاده بعد از ظهر شنبه در جشنی به مناسبت روز دانشجو در یاسوج افزود: مهارت آموزی برای رفع نیاز بازار کار ضروری است و پیوند بین صنعت و دانشگاه در راستای تحقق هدفگذاری ها لازم است.

امین زاده به مدرک گرایی اشاره کرد و ابراز داشت: مدرک گرایی یک آسیب است و باید تخصص به همراه مهارت به جامعه هدف آموزش داده شود.

رئیس دانشکده فنی پسران یاسوج عنوان داشت: اگر دانشجو تنها به سمت مدرک گرایی برود هم دانشجو و هم جامعه با مشکل روبه رو می شود.

امین زاده با اشاره به روز دانشجو ابراز داشت: پویایی، دستیابی به اهداف و کمالات اخلاقی در کنار علم آموزی ضرورت دارد.

وی تصریح کرد: رشد همه جانبه و رسیدن به کمالات و اخلاق به دانشجو کمک می کند که بتواند پاسخگوی ابهامات و سوالات باشد.