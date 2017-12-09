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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۳

رئیس دانشکده فنی پسران یاسوج:

۷۰ درصد دروس دانشکده فنی مهارتی است/ لزوم مهارت آموزی دانشجویان

۷۰ درصد دروس دانشکده فنی مهارتی است/ لزوم مهارت آموزی دانشجویان

یاسوج- رئیس دانشکده فنی پسران کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۷۰ درصد دروس دانشکده فنی مهارتی است و از جامعه هدف ما قریب به ۷۰ درصد وارد بازارهای کار می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم امین زاده بعد از ظهر شنبه در جشنی به مناسبت روز دانشجو در یاسوج افزود: مهارت آموزی برای رفع نیاز بازار کار ضروری است و پیوند بین صنعت و دانشگاه در راستای تحقق هدفگذاری ها لازم است.

امین زاده  به مدرک گرایی اشاره کرد و ابراز داشت: مدرک گرایی یک آسیب است و باید تخصص به همراه مهارت به جامعه هدف آموزش داده شود.

رئیس دانشکده فنی پسران یاسوج عنوان داشت: اگر دانشجو تنها به سمت مدرک گرایی برود هم دانشجو  و هم جامعه با مشکل روبه رو می شود.

امین زاده با اشاره به روز دانشجو ابراز داشت: پویایی، دستیابی به اهداف و کمالات اخلاقی در کنار علم آموزی ضرورت دارد.

وی تصریح کرد: رشد همه جانبه و رسیدن به کمالات و اخلاق به دانشجو کمک می کند که بتواند پاسخگوی ابهامات و سوالات باشد.

کد مطلب 4167060

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