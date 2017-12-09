امضای تفاهمنامه دوجانبه سازمان بازرسی با آمبودزمان فدراسیون روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی سراج که برای شرکت در اجلاس بینالمللی «صیانت از حقوق بشر در اوراسیا، تبادل بهترین تجربیات آمبودزمانها» به روسیه سفر کرده بود، با همتای آمبودزمانی خود، یادداشت تفاهم همکاری دوجانبه امضاء کرد. بر اساس مفاد این یادداشت تفاهم، طرفین تصمیم گرفتند با تبادل تجربیات و اطلاعات در حوزه فعالیتهای آمبودزمانی، رسیدگی به شکایات مردمی و دیگر وظایف مرتبط،اعزام هیأتها و کارشناسان به منظور اشتراک تجارب در حوزههای نظارت، بازرسی و رسیدگی به تظلمات و شکایات از دستگاههای اداری و اجرایی، برگزاری هماندیشیهای آموزشی و نشستهای تخصصی اقدام کنند.
پیش از امضاء این یادداشت تفاهم، همکاریهای دوجانبه و بینالمللی در زمینه حوزههای آمبودزمانی و صیانت از حقوق شهروندی در دیدار سراج با خانم ماسکولکوا رییس آمبودزمان و کمیسر حقوق بشر فدراسیون روسیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رییس سازمان بازرسی کل کشورمان در مراسم پایانی اجلاس بینالمللی «صیانت از حقوق بشر در اوراسیا، تبادل بهترین تجربیات آمبودزمانها»، یادداشت تفاهم تأسیس انجمن آمبودزمانهای اوراسیا را نیز امضاء کرده بود که این یادداشت تفاهم در مسکو به همراه آمبودزمانهای روسیه، قرقیزستان و ارمنستان به امضا رسید.
سراج ابراز امیدواری کرد: با تأسیس انجمن آمبودزمانهای اوراسیا، شرایط لازم برای گسترش همکاریها و تبادل بهترین تجربیات در امر رسیدگیهای مؤثر به شکایات مردمی، مستقل از دخالت بیگانگان و برخی از کشورهای غربی فراهم شود.
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