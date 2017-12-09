مدیری که مانع سرمایه گذاری شود جایش در خوزستان نیست 

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز در جلسه شورای اشتغال شهرستان آبادان افزود: فرمانداران باید مدیران دستگاههای اجرایی را بر اساس میزان دخالت آنان در امر تسهیل برای سرمایه گذاری، تولید و اشتغال ارزیابی کنند و این معیار من در ارزیابی فرمانداران نیز خواهد بود.

وی اظهار کرد: دائما گفته ام اجازه دهید کار شود و اشتغال ایجاد شود. چرا برخی ها تلاش می کنند تا پولی از سرمایه گذار گرفته شود تا کارش را از پیش ببرند. با این افکار و سیاستها کاری در استان انجام نمی شود، این فضا بایستی اصلاح شود.

شریعتی تصریح کرد: بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در امر سرمایه گذاری وظیفه ما است. نباید در جلسات بنشینیم، بنالیم و بعد در سیستم اداریمان، خودمان مانع سرمایه گذاری و کار در استان باشیم.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به بحث اشتغال تلاش شده تا شوراهای اشتغال در سطح شهرستانها برگزار شود و با حضور در جمع مسئولان هر شهرستان در جلسات شوراهای اشتغال، اهمیت آن را تبیین کنیم و از تمام دست اندرکاران شهرستان بخواهیم تا ادامه این مسیر را به عنوان اولویت نخست و اساسی بدانند.

شریعتی با اشاره به نام گذاری امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال افزود: در زمان حاضر اشتغال از یک مسئله اقتصادی به اجتماعی تبدیل شده و نیاز جامعه است که بایستی جلوگیری شود تا به شرایط سخت تر تبدیل نشود.

وی اظهار کرد: بسته به مزیت های نسبی هر منطقه باید نقشه راهی ترسیم و بر اساس آن عمل شود. در زمان حاضر در این مسیر گامهایی برداشته شده است. در بحث اشتغال برای ایجاد زیرساختها با نوشتن مقررات صحیح و تسهیل این امر برای سرمایه گذاری، اشتغال و کار و تجارت بیشتر باید کوشید، دولت به تنهایی نیم تواند متولی امر اشتغال باشد.

شریعتی تصریح کرد: دولت به این نتیجه رسیده که سازمانهای خود را به حداقل برساند. شستا و تعاون را به زودی و در طی چند سال آینده به فروش می رساند تا مردم متولی امر باشند و این بنگاهداری به نفع مردم و کشور است.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه در آمارهایی که در بحث اشتغال ارائه می شود تمام رده های سنی محاسبه می شود، گفت: اگر بخواهیم تنها نیروهای شاغل در رده سنی ۲۰ تا ۴۰ ( نیروهای جوان، با انرژی و تحصیل کرده) را اعلام کنیم به طور قطع درصد بیکاری خیلی بیشتر از آمار کنونی است.

شریعتی با تاکید بر اینکه نباید یکسری از کارهای خوب انجام شده و یا در دست انجام از نظر دور بماند، افزود: با شروع عملیات فاز ۲ پالایشگاه آبادان با سرمایه گذاری سه میلیارد دلاری، زمینه اشتغال برای ۱۰ هزار نفر ایجاد می شود ضمن اینکه فولاد جهان آرا، کک سبز، سه سد تنظیمی، طرحهای فاضلاب و ساخت دو تصفیه خانه در شهرهای آبادان و خرمشهر که کارشان شروع شده توانسته امید به زندگی، توسعه و رونق را در میان مردم بیشتر کند.

وی اظهار کرد: علاوه بر مجموعه دولت، نمایندگان مردم در مجلس نیز با شدت پیگیر مسائل هستند و در این باره نقش ویژه ای داشته اند، با کمک آنها برخی از پروژه ها در حال انجام است.

شریعتی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون چهار هزار شغل در آبادان ایجاد شده است، تصریح کرد: زیرساختهای توسعه منطقه در حال شکل گیری است و برای آنکه کارها سریعتر از پیش برود باید همه دستگاههای اجرایی دست به دست هم دهند و برای تسهیل در امور بکوشند.

استاندار خوزستان گفت: در زمینه شهرکهای صنعتی و سایر موارد یکسری امکانات اعتباری وجود دارد که می توان با بهره گیری از آنها طرحهایی را اجرا و زمینه اشتغال فراهم کرد. امسال ۴۸۰ میلیارد تومان برای اشتغال روستایی با سود ۶ درصد و برای روستاهای مرزی با چهار درصد پیش بینی شده که روستائیان می توانند از آن استفاده کنند.

شریعتی افزود: هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان نیز برای اشتغال فراگیر با سود دو درصد، ۳۵ میلیارد تومان برای مشاغل خانگی با سقف پرداختی تا ۲۰ میلیون تومان به ما ابلاغ شده است.

وی اظهار کرد: آنچه ما برای استان انجام دادیم آنکه از محل فنی و اعتباری به بانک ملی برای بنگاهای زود بازده، صنوف تولیدی، شرکتهای دانش بنیاد و خدماتی تا ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با بهره هشت درصد از اعتبارات استانی می دهیم، در این راستا برای شهرهایی که بیکاریشان در حد استان باشد هشت درصد، برای شهرهایی که از متوسط استان بالاتر باشد هفت درصد، شهرهای بالاتر از ۱۷ درصد ۶ درصد، برای شهرهای بالای ۲۰ درصد نیز پنج درصد را پرداخت می کنیم آن هم برای کارهایی که قابلیت رقابت داشته باشند.