بخش خصوصی فارس بیش از گذشته تلاش کند/ اشتغال همچنان در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار عصر شنبه در شورای برنامه ریزی استان فارس افزود: سال ۹۶ رو به پایان است و در این راستا قرار بود عملکرد دستگاه های اجرایی گزارش داده شود.

وی ادامه داد: با اینکه وضعیت اعتبارات ملی در کل کشور مناسب نیست اما پیگیری و رفت آمد مدیران به وزارتخانه های خود می تواند باعث افزایش تخصیصی در سال جاری شود.

استاندار فارس تاکید کرد: سفر معاون رئیس جمهور را داشتیم و در جمع بندی جلسه نهایی حدود ۲۷ مورد در مباحث فرهنگی، اقتصادی، حمل و نقل و... دستور گرفته شد.

تبادار یادآور شد: امیدوارم تا پایان سال نیز اعتبارات دیگری تخصیص داده شود و در لایحه سال ۹۷ هم این مهم مد نظر قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در این راستا برای بودجه سال آینده در خواست کمک از نمایندگان استان را نیز داریم.

استاندار فارس ادامه داد: توجه به مباحث آب، محیط زیست، حمل و نقل عمومی، بافت فرسوده و توجه به تولید و اشتغال از ظرفیت های مهم بودجه سال آینده است.

تبادار در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بخش خصوصی استان فارس امروز باید بیش از گذشته وارد میدان شود، گفت: خود من و مدیران استان روند حمایت کامل از سرمایه گذاری و فعالیت های تولیدی در راستای توسعه اشتغال را داریم بنابر این باید بخش خصوصی استان بیش از گذشته تلاش کند.