مدرسه ۶ کلاسه در دیلمان شهرستان سیاهکل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر شنبه مدرسه شش کلاسه هشتم شهریور با حضور مصطفی سالاری استاندار گیلان در دیلمان شهرستان سیاهکل به بهره برداری رسید.

مدرسه‌ شش کلاسه‌ متوسطه‌ اول هشتم شهریور در زمینی به مساحت ۸۵۰ متر و با زیربنای ۶۸۵ مترمربع ساخته شده است.

گفتنی است برای احداث این مدرسه ۹۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

همچنین استاندار گیلان از عملیات بهسازی راه اسطلخ کوه به دیلمان بازدید کرد.

برای زیرسازی و آسفالت راه اسطلخ کوه به دیلمان که به طول ۱۴ کیلومتر بوده سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است مصطفی سالاری برای یک سفر دو روزه به سیاهکل سفر کرده است.