۴۰۰ میلیون تومان جریمه از متخلفان محیط زیستی لرستان وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فتحی بیرانوند ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری ۱۶۰ قبضه اسلحه از متخلفان محیط زیستی توقیف شده است، اظهار داشت: ۳۶۰ پرونده تخلفات محیط زیستی شامل شکار، صید، آتش سوزی و ... نیز تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی نیز از متخلفان وصول شده است، تصریح کرد: تخلفات حوزه شکار حیات وحش در لرستان کاهش یافته اما تخلفات حوزه صید غیرمجاز باعث شده تا تعداد پرونده های تخلف زیاد باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به اینکه ۳ پاسگاه محیط بانی در منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد وجود دارد که تخلفات حوزه محیط زیست را شناسایی و با آنها برخورد می کند، ادامه داد: خوشبختانه امنیت لازم برای حیات وحش فراهم شده تا فصل جفت گیری خوبی را داشته باشند.