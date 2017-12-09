به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شبکه ایتارتاس روسیه درخصوص چشم انداز مبارزه با مواد مخدر و اقدامات موثری که برای همکاری در این زمینه باید صورت بگیرد، گفت: ایران در مبارزه با مواد مخدر بسیار جدی است، شاهد بودیم که در زمان رژیم پهلوی، کشت خشخاش در ایران صورت می گرفت اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی این کار کلا ممنوع شد و ایران در صف مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی ادامه داد: در سال های گذشته قوانین مفصلی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ستاد ملی برای مبارزه با مواد مخدر زیرنظر ریاست جمهوری به وجود آمد. در این زمینه نیروی انتظامی تلاش بسیاری داشته است.

تولید مواد مخدر در افغانستان طی ۱۶ سال ۴۵ برابر شده است

وی با اشاره به گستره مرزهای مشترک بین ایران و افغانستان عنوان کرد: ایران بخشی از مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا است، البته مواد مخدر از مسیر تاجیکستان نیز به روسیه می رود. آمارها نشان می دهد که از سال ۲۰۰۱ که آمریکا و ناتو در افغانستان با هدف مبارزه با تروریسم و مواد مخدر حضور پیدا کرده اند، میزان تولید مواد مخدر در این کشور افزایش پیدا کرده است.

لاریجانی با اشاره به حضور ۱۶ ساله ناتو در افغانستان بیان داشت: سربازان زیادی از آمریکا و ناتو در افغانستان حضور دارند، اما نتایج حضور آنها در زمینه مبارزه با تروریسم فضاحت بار بود، به نحوی که نه تنها طالبان سرکوب نشد، که شاهد زاد و ولد و افزایش تروریست ها در عراق، سوریه، لیبی و یمن هستیم و همچنین شاهدیم که ۱۴ استان افغانستان در دست تروریست ها قرار دارد.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشور با بیان اینکه تولید مواد مخدر در افغانستان در ۱۶ سال اخیر، ۴۵ برابر شده است، گفت: در سال ۲۰۰۱ بالغ بر ۲۰۰ تن مواد مخدر تولید می شد اما امروز به ۹۰۰۰ تن افزایش پیدا کرده است. ترانزیت مواد مخدر تنها از زمین نیست، بلکه سه فرودگاه بگرام، کابل و قندهار که زیر نظر ناتو فعالیت می کنند، ترانزیت مواد مخدر را انجام می دهند و این سوال وجود دارد که به چه نحوی چنین اتفاقی رخ می دهد و بیانگر آن است که ناتو در این زمینه حساسیتی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه مبارزه با مواد مخدر باید با ریشه های آن مبارزه کرد، اظهار داشت: در افغانستان بیش از ۴۰۰ لابراتوآر تولید هروئین وجود دارد، در شرایطی که یک جشن عروسی در افغانستان بمباران می شوند جای تعجب است که ناتو نمی تواند این لابراتوآرها را نابود کند.

اروپا سهم خود را در مبارزه با مواد مخدر پرداخت نمی کند

لاریجانی با تاکید بر اینکه مسئله مبارزه با مواد مخدر، مسئولیت بین المللی است، عنوان کرد: همه می دانند که مقصد اولیه مواد مخدر اروپا است، اما اروپایی ها سهم خود را برای مبارزه با مواد مخدر پرداخت نمی کنند و هزینه آن بر دوش کشورهای مسیر ترانزیت است.

رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر ۴ هزار شهید و ۱۳ هزار مجروح داشته است، تاکید کرد: این روند قابل ادامه دادن نیست و بهتر است سازمان ملل نگاه عادلانه ای داشته باشد و سهم کشورها را در زمینه مبارزه با مواد مخدر و تامین تجهیزات و امکانات مشخص کند و همچنین برای کشت جایگزین در افغانستان اقداماتی داشته باشد.

وی گفت: ناتو با حضور در افغانستان باید با فشار بر تولیدکنندگان مواد مخدر موضوع جایگزین شدن کشت را پیگیری کنند، با این حال همکاری ایران و روسیه را در این زمینه مهم دانسته و امیدی به کشورهای غربی نخواهیم داشت.

لاریجانی با بیان اینکه همکاری های ایران و روسیه در فضاهای منطقه ای موفقیت آمیز است، اظهار داشت: البته در زمینه مواد مخدر روسیه نیز آسیب دیده است چرا که میزان مصرف مواد مخدر در این کشور افزایش پیدا کرده، به همین جهت همکاری های اطلاعاتی در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر شکل گرفته است و باید اشراف اطلاعاتی نیز با سایر کشورهای مسیر ترانزیت افزایش پیدا کند که ایران آمادگی خود را در این زمینه اعلام می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفتگو، همکاری های روسیه، ترکیه و ایران در مبارزه با تروریست در سوریه را ارزیابی کرد و گفت: برخلاف کشورهای دیگر که در زمینه مبارزه با تروریسم تنها حرف می زنند و موضوعات را روی کاغذ می آورند، ایران و روسیه وارد عمل شده اند و همه مشاهده کردند که داعش در عراق و سوریه ضربه شدیدی خورد.

مبارزه با تروریست خاتمه نیافته است

وی ادامه داد: البته مسئله داعش و تروریسم در منطقه خاتمه پیدا نکرده است و هنوز تروریست ها در سوریه حضور دارند، چرا که جنس تروریست ها مهاجری است و به کشورهای دیگر می روند، با وجود لطمه و ضربه ای که به داعش وارد شده است اما مبارزه با تروریسم خاتمه پیدا نکرده است.

لاریجانی با تاکید بر اینکه حضور ایران در عراق و سوریه برای مبارزه با تروریسم با درخواست دولت های این کشورها بوده است، گفت: تا زمانی که نیاز به کمک ایران داشته باشند، در این کشورها حضور خواهیم داشت و در صورتی که مسئله تروریسم برطرف شود، ایران در این کشورها حضور نخواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در زمینه افزایش شرکت های سرمایه گذاری روسی در ایران عنوان کرد: اخیراً در مجلس شورای اسلامی قانون برنامه ششم توسعه تصویب و در آن قانون محورهای سرمایه گذاری مشخص شد، بنابراین روسیه می تواند در زمینه هایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، راه و راه آهن در ایران سرمایه گذاری کند و البته درخصوص ایجاد دو نیرگاه اتمی دیر با روسیه در حال مذاکره هستیم.

طرح ایران برای دسترسی راه آهن به آب های آزاد

وی با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری در راه ها و راه آهن اظهار داشت: ایران طرح بزرگی برای ارتباط شرق به غرب و شمال و جنوب دارد که این طرح می تواند به نفع روسیه باشد چرا که دسترسی راه آهن به آب های آزاد از طریق خلیج فارس مهیا می شود، بنابراین این فرصت وجود دارد که روسیه در این طرح سرمایه گذاری کند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه ایران و روسیه همکاری های بلندمدتی داشته اند، گفت: در اولویت بندی برای همکاری و سرمایه گذاری شرکت ها در زمینه های مختلف اولویت را با شرکت های روسیه قرار می دهیم.