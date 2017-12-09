به گزارش خبرنگار مهر، ناهید تاج الدین بعدازظهر شنبه در مراسمی به مناسبت روز دانشجو که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: ۱۶ آذرماه یادآور حماسه سه دانشجویی است که با نثار خون پاک خود خون جدیدی در شریان جنبش دانشجویی کشور وارد کردند.

وی با بیان اینکه امروز دانشجویان با وجود مشکلات و سختی‌ها با استقامت و صبوری به راه خود در ارتقای علم و تاثیرگذاری در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی ادامه می‌دهند، بیان داشت: در برخی وهله‌های خاص تاریخی دانشجویان بار دموکراسی را بیش از بقیه اقشار جامعه تحمل کردند و با همه سختی‌ها پایدار در مسیر باقی ماندند.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دولت فعلی شرایط دانشگاه بیش از گذشته مسیر عدالت را در پیش گرفته است، تاکید کرد: انتظار داریم رئیس جمهور محترم با جدیت بیشتر از ستاره‌های روی دوش دانشجویان بکاهد.

مهارت و هوش دانشجویان ایرانی در رفع مشکلات بسیار تاثیرگذار است

وی با اشاره به نقش تاثیرگذار دانشجویان در عرصه‌های مختلف از تاریخ کشور ابراز داشت: از استبدادگریزی و مبارزه با استکبار از زمان وقوع انقلاب اسلامی گرفته تا دفاع از دین و کشور در دوران دفاع مقدس، دانشجویان همیار و همراه مردم این کشور بوده‌اند و امروز نیز توسعه کشور می‌تواند مهم‌ترین دغدغه آنها باشد.

تاج‌الدین فعالیت‌های دولت روحانی در چهار سال اخیر را مناسب و در مسیر پیشرفت ارزیابی کرد و اظهار داشت: بیشتر مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشورمان ناشی از مشکلات اقتصادی است.

وی مهارت و هوش دانشجویان ایرانی را در رفع مشکلات کشور بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: برای رفع مشکلات اقتصادی باید سازمان‌های مختلف به جای عملکرد جزیره‌ای با یکدیگر متحد بوده و با همکاری مسیر جدیدی را در توسعه اقتصاد کشور رقم بزنند و در این راه از توانمندی‌های دانشجویان به خوبی استفاده کنند.

رفع مشکلات آبی و جاری شدن زاینده‌رود در اولویت باشد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری از اینکه قطار توسعه در اصفهان با حضور استاندار جدید بار دیگر رونق خود را باز پیدا کند، تاکید کرد: رفع مشکلات آبی و جاری شدن زاینده‌رود باید در اولویت فعالیت‌های مسئولان باشد و این امر بیش از هر چیز نیازمند عزم ملی است.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور در سفر دوم خود به اصفهان اعلام کرد که پس از دریاچه ارومیه این بار نوبت اصفهان است و امیدواریم هر چه سریع‌تر این وعده عملیاتی شود.