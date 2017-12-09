خشت کج اول مشکلات آبادان در زمان بازسازی نهاده شد 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور عصر امروز در جلسه شورای اشتغال شهرستان آبادان افزود: اینکه می دانیم آبادان جزو اولین ها بوده اما وضعیت کنونیش مورد وثوق مردم نیست در واقع تلنگری است به مدیران اجرایی، آنچه از این روزهای آبادان می شنویم و می بینیم دلمان را به درد می آورد.

وی اظهار کرد: مشکلات آبادان مربوط به این دولت و آن دولت نیست بلکه از زمان بازسازی خشت اولش کج نهاده شد. در آبادان ۱۳ هزار بیکار ثبت شده وجود دارد و این در حالی است که اگر افراد ثبت نام نشده را نیز به آن اضافه کنیم آنگاه رقم بیکاران در این شهرستان بسیار بالاتر از آمارهای موجود می شود.

حجت الاسلام ابراهیمی پور تصریح کرد: تاسف می خوریم که با وجود تمام ظرفیت های این شهرستان نتواسته ایم در طول ۲۰ سال کاری اساسی برای آبادان انجام دهیم.



امام جمعه آبادان گفت: امروز مردم آبادان کارد به استخوانشان رسیده به گونه ای که دیگر تاب تحمل هیچ چیزی را ندارند. کشاورزی منطقه چند سال است که قرار بود انجام شود اما هنوز هیچ خبری خوبی در این باره نیست. پنج سال پیش در دولت قبل وقتی استاندار خواست به رئیس جمهور گزارش دهد گفت تاکنون ۵۰ درصد از اراضی کشاورزی بهسازی و تسطیح شده و این یعنی در طول ۲۵ سال فقط ۵۰ درصد کار انجام شده و بر این اساس ۲۵ سال دیگر برای اتمام کار نیاز است تازه اگر کارهای انجام شده از انتفاع نیفتاده باشد.

حجت السلام ابراهیمی پور افزود: کشاورزی، شهرکهای صنعتی، پالایشگاه، گمرک، بندر و منطقه آزاد داریم اما وضعیت بیکاری مردمانمان نگران کننده است. گفته اند از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴چهار هزار شغل ایجاد شده است؛ حا سئوال این است که چند درصد از این مشاغل پایدار است. به صرف اینکه یک نفر یک ماه سر کار بوده نمی شود گفت که شغل ایجاد کرده ایم.

وی اظهار کرد: برادران عرب ما زمین های کشاورزیشان خشک شده است، سد زدند و آبها را به جای دیگر انحراف دادند اما به هر حال مردم مطالباتی دارند که باید پاسخ داده شود.

امام جمعه آبادان افزود: در بحث فاز ۲ پالایشگاه مسئولان مربوطه بایستی پیمانکاران و نیروهای مورد نیاز در انجام پروژهایشان شان را از منطقه بگیرند ضمن آنکه پالایشگاه نیز بحث آموزش افراد را نیز عهده دار شود.

حجت الاسلام ابراهیمی پور اظهار کرد: گمرک باید احیا شود. موضوع لایروبی اروند رود باید به طور جدی دنبال شود اگر چه بیان این موضوع از زبان رئیس جمهور شیرین بود اما رفته رفته به دلیل راکد ماندن اقدامات در کام مردم تلخ شد.