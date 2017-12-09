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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۵۸

ابراهیم جعفری تأکید کرد؛

هرگز ندیدم یک ایرانی در عراق دست به عملیات تروریستی بزند

هرگز ندیدم یک ایرانی در عراق دست به عملیات تروریستی بزند

ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق گفت: تروریست های خارجی زیادی از کشورهای دیگر به عراق آمده بودند، اما هرگز یک ایرانی در عراق دست به اقدام تروریستی نزد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «شفقنا»، «ابراهیم جعفری» وزیر خارجه عراق که به بحرین سفر کرده است تأکید کرد که او هرگز ندیده یک ایرانی سلاح به دست بگیرد و در عراق دست به اقدامی تروریستی بزند.

وزیر خارجه عراق در جریان یک نشست در منامه پایتخت بحرین تأکید کرد که بعد از آزادی الرقه و موصل باید ثبات به خاورمیانه بازگردانده شود و در همه جهان با تروریسم مبارزه کرد.

وی ضمن تأکید بر اینکه نه ایرانی است و نه نماینده این کشور است و بدون گرایش های نژادپرستانه به عرب بودن خود افتخار می کند، افزود: هرگز ندیده ام که ایران به عراق تروریست اعزام کند در حالی که تروریست های زیادی از کشورهای دیگر به عراق آمده بودند.

جعفری افزود: زمانی که تروریست های داعش وارد خاک عراق شدند ایران اعلام کرد که آماده کمک به ماست و ما هم فقط از این کشور خواستیم تا مستشاران خود را به عراق اعزام کند همانگونه که از دیگر کشورهای دنیا هم همین درخواست را داشتیم.

کد مطلب 4167096

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