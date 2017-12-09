تظاهرات مردم پاریس در اعتراض به سفر نتانیاهو به فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در آستانه ورود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به پاریس و تلاش برای متقاعد کردن «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه برای پذیرش تصمیم دونالد ترامپ و اسرائیل در خصوص انتقال سفارت واشنگتن به بیت المقدس، هزاران تن از شهروندان پاریس در اعتراض به این سفر به خیابان ها آمده و مخالفت خود را با ورود نتانیاهو به فرانسه را نشان دادند.

گفته می شود نتانیاهو قرار است طی جلسه «نهار کاری» خود با ماکرون در خصوص این تصمیم ترامپ و رژیم صهیونیستی به مذاکره بپردازد. تصمیمی که رئیس جمهوری و مقام های بلند پایه فرانسه آن را «تاسف بار» خوانده اند.