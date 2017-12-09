۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۵

تظاهرات مردم پاریس در اعتراض به سفر نتانیاهو به فرانسه

در آستانه ورود بنیامین نتانیاهو به فرانسه هزاران تن از شهروندان پاریس در اعتراض به سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خیابان های این شهر آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در آستانه ورود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به پاریس و تلاش برای متقاعد کردن «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه برای پذیرش تصمیم دونالد ترامپ و اسرائیل در خصوص انتقال سفارت واشنگتن به بیت المقدس، هزاران تن از شهروندان پاریس در اعتراض به این سفر به خیابان ها آمده و مخالفت خود را با ورود نتانیاهو به فرانسه را نشان دادند.

گفته می شود نتانیاهو قرار است طی جلسه «نهار کاری» خود با ماکرون در خصوص این تصمیم ترامپ و رژیم صهیونیستی به مذاکره بپردازد. تصمیمی که رئیس جمهوری و مقام های بلند پایه فرانسه آن را «تاسف بار» خوانده اند.

