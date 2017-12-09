پیش بینی برداشت ۳۰ تن زیتون در زرند

علی زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زیتون یکی از محصولاتی است که در تعیین زادگاه اولیه درخت آن نظرات مختلفی وجود دارد، ابرازداشت: برخی حوزه مدیترانه را موطن اصلی زیتون می‌دانند و عده‌ای نیز خاستگاه آن را آسیای صغیر اعلام کرده و گروهی نیز ایران و سوریه را زادگاه آن می دانند اما در کشور ما این اعتقاد وجود دارد که به استناد آیه قرآن موطن اصلی این غذای قرآنی منطقه سینا و فلسطین امروزی است.

وی با عنوان اینکه این محصول ارزشمند و فرآورده های آن به دلیل خواص دارویی بی شمار همواره مورد توجه بسیاری از مردم جهان بوده است، افزود: با گذشت زمان و پی بردن به خواص بیشتر آن متقاضیان این محصول نیز افزایش پیدا کرده و این تقاضا همچنان روبه افزایش است.

مدیر جهاد کشاورزی زرند با بیان اینکه برداشت زیتون در زرند تاپایان آذرماه ادامه خواهد داشت، گفت: برداشت زیتون در شهرستان زرند مراحل پایانی خود را طی می کند و امسال پیش بینی برداشت بیش از ۳۰ تن زیتون می شود.

وی اذعان داشت: ۳۵۰ هکتار سطح زیر کشت زیتون شهرستان زرند است و امسال ۱۵۰ هکتار آن بارده بوده است.

زارعی با بیان اینکه سرمازدگی مشکل اصلی مزارع زیتون زرند است، تصریح داشت: ارقام مقابل با سرمازدگی مانند ارقام زرد شناسایی شده اند که قرار است کشت به سمت این ارقام برود.