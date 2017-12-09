راستی آزمایی در پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب دیده در زلزله

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه امروز در پنجاه و سومین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که عصر امروز در استانداری کرمانشاه برگزار شد؛ اظهار داشت: از فرصت بازسازی زلزله باید برای رونق اقتصادی واحدهای تولیدی استان و اشتغال زایی استفاده کنیم.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: وظیفه اصلی مدیران دستگاه ها این است که تمام توان خود را برای رونق واحدهای تولیدی استان به کار گیرند.

وی افزود: در زمینه پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب دیده در زلزله باید راستی آزمایی صورت گیرد زیرا هرگونه انحراف در پرداخت ها ممکن است موجب شود آن بهره لازم از این تسهیلات عاید استان نشود. بنابراین باید واحدهای معرفی شده کاملا مورد بررسی کارشناسی قرار گیرند.



بازوند گفت: بنیاد مسکن باید انواع مصالح ساختمانی مورد نیاز برای روند بازسازی زلزله در استان را با اولویت واحدهای تولید شهرستان های زلزله زده خریداری کند. و اگر مصالح مورد نظر در شهرستان های زلزله زده تولید نمی شود تامین مصالح در مرکز استان و تنها از طریق تولید کننده های شهرستان های زلزله زده صورت گیرد.



استاندار کرمانشاه افزود: در رابطه با تعیین خسارت های تولیدی و صنعتی کمیته مربوطه لیست را هر چه سریعتر تهیه کند و به تایید رییس ستاد بحران استان برساند و سپس به بانک ها ابلاغ شود.

بازوند بیان کرد: پیشنهادات ستاد تسهیل در ۱۳ بند و در قالب دو نامه به رییس بانک مرکزی و رییس ستاد تسهیل کشور برای حل مشکلات مزبور ارایه شود.

وی افزود: لیست پروژه های تولیدی خسارت دیده توسط صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تا هفته آینده به صورت تفکیک شده به تهیه شود تا به محض ابلاغ تسهیلات به بانک های عامل ارایه شوند.

بازوند افزود: مصالح ساختمانی به ویژه شن و ماسه مورد نیاز در روند بازسازی باید با اولویت واحدهای شن و ماسه شهرستان ها ی زلزله زده باید تامین شود.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن مکلف است آجر مورد نیاز را صرفا از طریق خریداران داخل استان تامین کند، گفت: قطع برق و آب و گاز واحدهای تولیدی استان تحت هیچ شرایطی تا اطلاع ثانوی ممنوع است و اگر مورد خاصی هست باید جهت تصمیم گیری به کارگروه تسهیل استان ارجاع شود.