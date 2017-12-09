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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۵۰

نمایشگاه تحریر خیال در قزوین گشایش یافت

نمایشگاه تحریر خیال در قزوین گشایش یافت

قزوین- نمایشگاه خط و شعر هنرمند قزوینی هادی انصاری با عنوان «تحریر خیال» در قزوین گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در مراسمی با حضور علی هوشمندی رئیس حوزه هنری استان قزوین، ناصر ایزدفر رئیس انجمن نمایش، مهرزاد محصص مستشاری رئیس انجمن خوشنویسان استان قزوین و جمعی از علاقمندان نمایشگاه خوشنویسی تحریر خیال در نگارخانه تماشا گشایش یافت.

هادی انصاری که بیش از ۳۰ سال سابقه معلمی دارد و هم اینک بازنشسته شده با داشتن دکتری زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه و آموزش و پرورش، مولف سه جلد کتاب و دارای مدرک ممتاز خوشنویسی است.

انصاری که با فنون شعری و ردیف های موسیقی نیز آشنایی دارد هنرمند کاملی است که در رشته های مختلف مهارت دارد و تدریس می کند و این بار سروده های خود را در ۲۵ تابلو خوشنویسی به نمایش درآورده است.

نگارخانه تماشا در میدان میرعماد قزوین به مدت یک هفته محل برپایی تابلوهای خوشنویسی شعر با عنوان تحریر خیال است و علاقمندان می توانند از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰ از این تابلوهای هنری دیدن کنند.

کد مطلب 4167143

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