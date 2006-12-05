  1. سیاست
  2. سایر
۱۴ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۲۷

حدادعادل در تشریح نتایج سفر به استان سیستان و بلوچستان:

عزم نظام زدودن محرومیت از چهره سیستان و بلوچستان است

عزم نظام زدودن محرومیت از چهره سیستان و بلوچستان است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و نظام برای زدودن محرومیت از چهره استان سیستان و بلوچستان قاطع هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل دوشنبه شب در پایان نشست جمع بندی و پیگیری تصمیمات سفر اخیر استانی خود به استان سیستان و بلوچستان گفت : با تکمیل اجرای طرح های عمرانی در این استان، سیستان و بلوچستان درسالهای آینده چهره خوبی به خود می گیرد و یکی از استانهای خوب از نظر سطح رفاهی خواهد بود.

دکتر حداد عادل تامین اعتبارات در این زمینه را به بعد از قطعی شدن وتصویب متمم بودجه امسال و بودجه سال 86 موکول کرد و در عین حال یاد آور شد: پیشنهادهایی برای افزایش اعتبار این استان ارایه شد که مقرر گردید دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن را پیگیری کنند.

این گزارش حاکیست در این نشست وزیران بازرگانی و نیرو، معاون اجرایی رئیس جمهور، استاندار سیستان و بلوچستان و برخی مدیران اجرایی این استان، امام جمعه زاهدان، نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی، معاونان وزاتخانه های راه و نفت و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حضور داشتند. 

وزیر نیرو درباره آب، سدهای مرزی و برق توضیح داد و همچنین در مورد بازارچه های مرزی، راه آهن وگازرسانی نیز بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 416718

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها