عزم نظام زدودن محرومیت از چهره سیستان و بلوچستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل دوشنبه شب در پایان نشست جمع بندی و پیگیری تصمیمات سفر اخیر استانی خود به استان سیستان و بلوچستان گفت : با تکمیل اجرای طرح های عمرانی در این استان، سیستان و بلوچستان درسالهای آینده چهره خوبی به خود می گیرد و یکی از استانهای خوب از نظر سطح رفاهی خواهد بود.

دکتر حداد عادل تامین اعتبارات در این زمینه را به بعد از قطعی شدن وتصویب متمم بودجه امسال و بودجه سال 86 موکول کرد و در عین حال یاد آور شد: پیشنهادهایی برای افزایش اعتبار این استان ارایه شد که مقرر گردید دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن را پیگیری کنند.

این گزارش حاکیست در این نشست وزیران بازرگانی و نیرو، معاون اجرایی رئیس جمهور، استاندار سیستان و بلوچستان و برخی مدیران اجرایی این استان، امام جمعه زاهدان، نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی، معاونان وزاتخانه های راه و نفت و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.



وزیر نیرو درباره آب، سدهای مرزی و برق توضیح داد و همچنین در مورد بازارچه های مرزی، راه آهن وگازرسانی نیز بحث و تبادل نظر شد.