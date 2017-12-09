اولویت واگذاری پهنه های اشتغالی به فارغ التحصیلان بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمال سجادی پور بعدازظهر امروز در کارگروه تخصصی اشتغال استان یزد اظهار داشت: ۳ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان ارزش تولیدات بخش کشاورزی استان یزد است و رتبه های خوبی در زمینه های تولیدی داریم.

وی با بیان اینکه در رابطه با تولیدات دام و طیور نیز جایگاه استان بین ۱۰ تا ۱۵ در بین استان های کشور است، بیان کرد: در برخی زمینه ها دارای تولید مازاد هستیم به ویژه در زمینه طیور و تخم مرغ که مازاد تولید را به استان های دیگر نیز صادر می کنیم.

رئیس جهاد کشاورزی استان یزد با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال بر اساس طرح هایی که از سوی دولت به استان ابلاغ شده، اولویت های استان مشخص و احصا شده است، اضافه کرد: در تولیدات دامی اولویت های مشاغل مرغ بومی، بز شیری، مرغ مولد، بلدرچین، اسب و ... برای متقاضیان مورد بررسی و شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه در زیربخش تولیدات گیاهی نیز تولیدات گلخانه ها و پرورش قارچ و کلینیک های مشاوره ای ایجاد کار به عنوان اولویت های استان معرفی شده است، افزود: همچنین در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی و مشاغل خانگی هم اولویت هایی برای استان احصا شده است.

سجادی پور با اشاره به تصویب طرح پرورش آبزیان در شهرستان بافق عنوان کرد: برای پرورش آبزیان مصوب شده طرح پرورش ماهی تیلاپیا در چند فاز اجرایی شود.

وی با بیان اینکه راهبرد ما در زمینه اجرای این طرح ها و تامین مالی آن در سه بخش سامانه بهین یاب و اشتغال پایدار و اشتغال فراگیر است، عنوان کرد: سال گذشته در قالب بهین یاب ۱۲۹ میلیارد تومان مصوب شد اما ۳۵ میلیارد تومان پرداخت شد و سال جاری ۱۰۲ مصوبه با پرداخت ۳۶ میلیارد تومان دنبال شده است.

سجادی پور افزود: اولویت برای طرح های فراگیر با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و در رده بندی بین ۲۵ تا ۶۰ است که ۲۷۰ پروژه را در دست اقدام داریم ضمن اینکه در حوزه اشتغال پایدار نیز سهم استان ۲۳۶ میلیارد تومان است که در اشتغال خرد روستایی برای سهم کشاورزی ۱۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد ما در ایجاد اشتغال ایجاد زنجیره تولید است، افزود: هدف این است که در یک پهنه تمامی زنجیره تولید را از ابتدا تا انتها داشته باشیم و اولویت واگذاری پهنه ها به فارغ التحصیلان بخش کشاورزی باشد.