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۱۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰

با گذشت اولیای دم؛

محکوم به قصاص در گرگان از چوبه دار رهایی یافت

محکوم به قصاص در گرگان از چوبه دار رهایی یافت

گرگان - رئیس زندان گرگان گفت: فردی که به جرم قتل مدت ۹ سال در زندان گرگان حبس بود، با اعلام رضایت از سوی خانواده مقتول از اعدام رهایی یافت.

فرزین گرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فردی به جرم قتل مدت ۹ سال در زندان گرگان حبس بود که با بخش خانواده مقتول از اعدام رهایی یافت.

وی افزود: این قتل با درگیری طرفین اتفاق افتاده بود و امروز با اعلام رضایت از سوی خانواده مقتول از قصاص رهایی یافت.

 وی با اشاره به اینکه انگیزه قتل از قبل وجود نداشت، افزود: این اتفاق در یک مشاجره لفظی به دلیل کرایه تاکسی رخ داد که منجر به درگیری شد و مقتول به دلیل صدمه زیاد به قتل رسید.

رئیس زندان گرگان گفت: اکنون با پیگیری‌هایی که شورای حل اختلاف زندان گرگان داشته است توانستیم رضایت را از شاکیان بگیریم و زمینه آزادی این زندانی را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: در برخی از قتل‌ها به دلیل زورگویی، تظاهر و تجاوز رخ می‌دهد با خود آسیب‌های همچون آزرده شدن روح مردم را به همراه دارد که ما در این بخش برای گرفتن رضایت از شکات ورود پیدا نخواهیم کرد.

گرگانی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۷۳۷ مورد پرونده برای اخذ رضایت به شورای حل اختلاف زندان گرگان فرستاده‌ شده بود، اظهار کرد: از این تعداد ۶ مورد مرتبط با جرائم قصاص نفس بود که با موفقیت انجام شد.

کد مطلب 4167212

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