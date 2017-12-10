به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول عمادی شنبه‌شب در کارگاه آموزشی مدل تعالی مدیریت مدرسه اظهار داشت: دانش آموزان به عنوان سطح اول آموزش و پرورش باید به یک خود ارزیاب تبدیل شوند به نوعی که اولین ارزیاب دانش آموز خود دانش آموز باشد.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: ما چهار سطح کار در آموزش و پرورش داریم که سطح پایه آن دانش آموزان هستند.

وی تصریح کرد: وقتی دانش آموز مسئول امورات خودش باشد بهتر می تواند به حساب و کتاب خودش رسیدگی کند و معلم نیز نقش راهنمایی و نظارت را دارد.

این مقام مسئول افزود: خود ارزیابی برای مدرسه قابل تعریف است و نظارت بر فعالیت و عملکردهای مدرسه برعهده شورای مدرسه است، برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی و آزمون های دیگر به شورای مدرسه ربط دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: برنامه تعالی مدیریت مدرسه سعی دارد مدارس را خود ارزیاب کند و اختیار را به خود مدارس تفویض کند و نقش نظارتی مدارس و اجرای برنامه ها برعهده عوامل ستادی باشد.

عمادی خاطرنشان کرد: دانش آموز، معلم و مدیر در نظام آموزشی شهروند سطح اول هستند و مدیران ستادی نقش شهروند دومی را دارند.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: ارزشیابی از کار دانش آموز باید توسط معلم صورت گیرد ولی ضرورت نیاز به سوابق تحصیلی و ارائه مدرک دیپلم باعث برگزاری امتحانات نهایی شده است.

وی افزود: حذف کنکور به طور کامل امکان‌پذیر نیست زیرا حضور در دانشگاه‌های مادر و رشته‌های پرطرفدار نیازمند یک گزینش است، البته کنکور محدود شدنی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: در آموزش و پرورش هیچ ملاک طبقه بندی اصولی نیست و هر چیزی که نظام آموزشی و تربیتی را طبقه بندی می کند باید لغو شود.

وی اضافه کرد: در اسلام سیستم نظارت بر انسان درونی است، همانگونه که نظارت بر اعمال انسان با وجود خدا در انسان بیان می شود پس یکی از وظیفه های مهم آموزش و پرورش در قبال دانش آموزان، درونی سازی ارزشیابی است.

عمادی خاطرنشان کرد: طرح تصحیح الکترونیکی اوراق امتحانی یکی از برنامه‌های مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش است و پایلوت آن در آینده ای نزدیک اجرا می شود.