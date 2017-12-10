به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه تقدیم لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس اظهار کرد: امیدواریم تا آغاز دهه فجر و ۱۲ بهمن، لایحه بودجه به صورت قانون در اختیار دولت قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه امسال با بودجه‌های سال‌های گذشته متفاوت است، افزود: به خوبی روشن شده که بودجه تنها یک فهرست درآمدی و هزینه‌ای نیست بلکه بودجه بُرشی از برنامه چهار ساله دولت است.

رئیس‌جمهور افزود: من به محضر ملت ایران و شما نمایندگان مجلس عرض می‌کنم که تمام وعده‌های اصلی دولت دوازدهم در انتخابات اردیبهشت ماه ۹۶ در این لایحه تبلور دارد و بودجه ۹۷ به معنای آغاز اجرای برنامه‌های دولت دوازدهم است.

روحانی خاطرنشان کرد: تمام وعده‌هایی که دولت به مردم داده و در ایام انتخابات مورد مطالبه بوده که شامل اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر، کاهش نابرابری‌ها و تحرک در طرح‌های اصلی و مهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد بوده، در این لایحه به خوبی مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه در تبصره‌های ۱۴، ۱۸ و ۱۹ لایحه بودجه ۹۷ شاهد یک تحول بزرگ خواهید بود، ادامه داد: دولت روند جدیدی را آغاز کرده و در سال‌های بعد نیز ادامه خواهد داد.

پایه اصلی بودجه 97، شفافیت است

رئیس‌جمهور تصریح کرد: پایه اصلی بودجه امسال، شفافیت است و پرداخت اعتبار به دستگاه‌ها بر مبنای عملکرد سه ماهه آنها صورت می‌گیرد.

روحانی با اشاره به اشکالات نظام بودجه‌ای فعلی کشور گفت: تاکنون این‌طور بوده است که یک دستگاه می‌گفت، من در سال گذشته هزار تومان گرفتم و ۹۰۰ تومان خرج کردم و امسال ۱۰ درصد از سال قبل باید بیشتر بگیرم؛ یعنی ۱۱۰۰ تومان، اما کسی که صرفه‌جویی می‌کرد، کمتر هم بودجه دریافت می‌کرد؛ لذا رقابتی برای هزینه کردن بودجه و تسلسلی برای گرفتن اعتبار شروع شده بود و نمی‌دانستیم که یک ارائه یک خدمت چقدر برای دولت هزینه دارد.

وی با تأکید بر اینکه نظام بودجه‌ریزی باید بر مبنای عملکرد و نتیجه باشد، نه بر مبنای هزینه پارسال، تصریح کرد: این روند در بودجه ۹۷ آغاز شده است؛ به گونه‌ای که حدود ۳۴ درصد بودجه‌ای که امروز تقدیم می‌شود، به صورت عملیاتی است و این میزان باید ادامه یابد تا در سال‌های آینده به طور کامل نظام بودجه‌ای به صورت عملیاتی شود.

رئیس‌جمهور افزود: در لایحه بودجه ۹۷، در بخش استانی ۱۰۰ درصد بودجه به صورت عملیاتی تعریف شده است.

روحانی با اشاره به افزایش اختیارات استان‌ها در لایحه بودجه سال آینده گفت: برای سال‌ آینده ۲۴ درصد بودجه هزینه‌ای و ۳۰ درصد بودجه عمرانی در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد تا استان‌ها خودشان مدیریت کنند و نمایندگان مجلس در استان خودشان بهتر بتوانند بر کار استاندار و برنامه‌ریزان نظارت کنند.

وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه در این زمینه مسئولیت سنگینی بر عهده دارد و باید با شدت نظارت کند، اظهار داشت: مشکل دیگر نظام بودجه‌ای فعلی این است که در سال‌های گذشته ردیف اندر ردیف ایجاد می‌شد و مثلاً دو تا برادر در یک دستگاه دو ردیف بودجه‌ای ایجاد می‌کردند و پسرعموی آن ها هم ردیف دیگری می‌گرفت، اما ردیف‌ها در بودجه امسال کاهش یافته است.

رئیس‌جمهور خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کرد: حتماً به شما مراجعه می‌کنم و فشار می‌آورم، لذا حتماً باید نظارت کنیم که این ردیف‌ها کجا می‌رود و چگونه هزینه می‌شود.

روحانی گفت: اگر این رویه بودجه‌ای ادامه یابد، شاید این دولت بتواند کشور را به گونه‌ای اداره کند، اما دولت بعد نمی‌تواند کشور را اداره کند.

وی تأکید کرد: در دولت یازدهم تلاش ما ایجاد یک آرامش و ثبات اقتصادی بود و می‌خواستیم این قطار بر روی ریل قرار بگیرد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال‌های گذشته از آغاز نگران رشد بودیم، چرا که در گذشته با رشد منفی مواجه بودیم. تلاش ما این بود که اقتصاد دارای رشد، تورمش قابل مهار و اشتغال قابل قبول داشته باشد و صندوق‌های بازنشستگی در مسیر درست خود قرار بگیرد و بودجه‌ریزی ما علمی، عملیاتی و با شفافیت نظارت باشد.

روحانی افزود: اگر بخواهم بودجه امسال را در یک جمله خلاصه کنم، «بودجه سال ۹۷، بودجه‌ای بر مبنای اشتغال فراگیر و بر مبنای رفع فقر و ایجاد عدالت خواهد بود». شرایط ما در گذشته به گونه‌ای بود که دولت می‌بایست مسیر اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه قرار بدهد. به جز سال ۹۲، ما در تمام دولت یازدهم، رشد مثبت داشتیم.

سالانه رشد اقتصادی بالای پنج درصد؛ هدف گذاری دولت دوازدهم

وی ادامه داد: خوشبختانه در فصل اول امسال آنچه در مقایسه با سال گذشته در رشد اقتصادی به ما اعلام می‌شود، ۷ و با نفت ۶.۵ است. هدفگذاری ما در تمام دولت دوازدهم این خواهد بود که سالانه رشد اقتصادی بالای پنج درصد داشته باشیم. البته در این زمینه باید تلاش و سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به مهار تورم در دولت یازدهم گفت: هدف ما این بود که تورم یک رقمی شود. ما می‌خواستیم که در سال پایانی تورم یک رقمی شود، اما یک سال زودتر این اتفاق افتاد و تا امروز هم تورم یک رقمی باقی مانده است و تلاش ما این است که این موضوع را ادامه دهیم.

روحانی با اشاره به مسئله اشتغال تصریح کرد: مشکل بزرگی در اشتغال پیش‌روی ماست که در زمان انتخابات، یکی از خواسته‌های اصلی مردم، اشتغال بود. همه کاندیداها هم به مردم وعده اشتغال می‌دادند و می‌گفتند که ما رقم اشتغال را سرعت می‌دهیم.

وی اظهار داشت: در دو فصل آغازین امسال نسبت به سال گذشته اشتغال خالص ما ۷۵۰ هزار است که رقم بسیار خوبی است. البته این اشتغال با رقم نیروهای فعال در بازار کار فاصله دارد اما پیش‌بینی ما این است که در سال آینده نیروهای فعال برای بازار کار حدود ۸۴۰ هزار نفر باشد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: ما باید حرکت بزرگی را برای اشتغال داشته باشیم. در لایحه بودجه امسال یک مسئله مهم، اشتغال است و شما می‌بینید که ما با درآمدی که پیش‌بینی کرده‌ایم و با اهرم کردن این درآمد برای استفاده از صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانک‌ها، این سه با هم رقم بزرگی را برای اشتغال در اختیار ما قرار می‌دهد.

روحانی با بیان اینکه ما تجربه بدی در اشتغال داشته‌ایم، گفت: هر دولتی که می‌خواست وارد موضوع اشتغال شود و وامی را تقسیم کرد، به نتیجه مثبت نرسید. تلاش ما برای اشتغال این است که تسهیلات بانکی را در امور خاص و ویژه کاهش بدهیم.

وعده حرکت بسیار پرشتاب در اشتغال

وی ادامه داد: در برخی موارد، وظیفه‌ای که کارفرما برای پرداخت بیمه دارد، ما باید آن را متقبل شویم تا شاهد حرکت ارزشمند در بخش اشتغال باشیم. اگر لایحه پیشنهادی دولت در مجلس به همین صورتی که ما پیشنهاد دادیم به تصویب برسد، من به ملت اعلام می‌کنم که در سال آینده شاهد حرکت بسیار پرشتاب در اشتغال خواهیم بود.

رئیس‌جمهور گفت: اینکه من خواهش می‌کنم بودجه را تا تاریخ ۱۲ بهمن به دولت بازگردانید، به خاطر این است که امسال برای تدوین آئین‌نامه‌های این بودجه، نیاز به زمان بیشتر داریم. در بخش اشتغال موارد خاصی، بیشتر مورد نظرمان است.

روحانی در ادامه با اشاره به صنعت مسکن افزود: صنعت مسکن می‌تواند در اشتغال پیشتاز باشد. این صنعت صدها شغل در کنار خود به دنبال دارد. در سال‌های گذشته با وجود مثبت بودن رشد پولی کشور، رشد در بخش مسکن منفی بود. از زمستان پارسال این حرکت اصلاح شد و به سمت رشد مثبت در مسکن رفتیم.

وی اظهار داشت: در سه ماهه نخست امسال، رشد مسکن مثبت 7 بود و رشد بخش معدن که نیاز به تحرک داشت، ۵ درصد بود. اول باید مسکن مردم را تأمین کنیم، دوم مسکن مردم را بازسازی کنیم و بافت فرسوده را از میان برداریم، سوم امنیت جانی در بخش مسکن برای مردم ایجاد کنیم و چهارم نشاط لازم را به جامعه بازگردانیم؛ همه اینها را در طرحی به نام «بازسازی در بافت فرسوده و حاشیه شهرها» می‌توانیم داشته باشیم.

رئیس‌جمهور گفت: ما اگر به بیابان رفتیم و ۴۰ کیلومتر بیرون از شهر، یک زمین صافی را پیدا کردیم و روی آن برجی را بالا بردیم، این تازه ابتدای گرفتاری است؛ در این صورت جاده، آب، گاز، مدرسه، مسجد و کلانتری آن کجا می‌رود؟

وی ادامه داد: یک خطای ما این بود که در دولت‌های گذشته رفتند بیابان‌ها را تبدیل به مسکن کردند؛ مسکن برای خود جا دارد. وسط شهر تهران یا کلانشهرهای دیگر، ساختمان‌های ۵۰ یا ۶۰ متری که ساخت قدیم است، با یک زلزله ویران می‌شود. ما باید مسکن مناسب بسازیم و مردم را به آن منتقل کنیم و این مسئله نیازمند بودجه نیست. این نیاز ندارد که ما به صندوق پولی و بانک‌هایمان دست ببریم. مشکل مسکن مهر این نیست که پایه‌اش سُست یا سِفت است؛ این مسئله دوم است. مسکن مهر از چه پولی درست شد، این باید جواب داده شود. استقراض از بانک مرکزی خطای بزرگ است.

مسکن مهر از جیب فقرا درست شد

روحانی افزود: مسکن مهر از جیب فقرا درست شد، چرا که پایه‌ پولی بالا رفت. در مسکن مهر، راه اشتباهی انتخاب شد. ریشه مسکن مهر غلط بود. ما باید مسکن مردم را به طور صحیح، درست کنیم. برای این مسئله نیازمند پول بانک مرکزی نیستیم. ما باید سرمایه‌دار را بیاوریم و زمین را در اختیارش قرار دهیم تا دو برابر مسکنی که در آن محله وجود دارد بسازد و مسکن را به متقاضیان تحویل داده و در برابر، مسکنی که باقی می‌ماند، به عنوان هم سرمایه‌گذاری و هم سود برداشت می‌شود.

دست رزمندگان اسلام و مقاومت را می بوسیم

روحانی گفت: ما در سالهای اخیر ثبات و امنیت را به منطقه بازگرداندیم، دست رزمندگان اسلام و مقاومت را می بوسیم چرا که آنها استکبار جهانی را مأیوس کردند، عراق و سوریه را امن کردند، ان شاءالله در آینده یمن هم امن خواهد شد. البته نمی خواهم بگویم که مشکلات امنیتی حل شده و تمام شده است اما پایه های اصلی تروریسم در منطقه فروریخته است.

رئیس جمهور اظهار داشت: امروز روزی است که ما باید در این منطقه در ابعاد سیاسی- اقتصادی- فرهنگی فعال شویم، در کشورهای مختلف عراق، سوریه، افغانستان در تمام این کشورها می توانیم در این زمینه فعال شویم، پس ما نیاز به تحرک برای صادراتمان داریم.

عربستان بمباران یمن را از فردا قطع کند

وی با بیان اینکه بخش بزرگی از اشتغال در کشور بر پایه صادرات پیش می رود، تصریح کرد: اگر یک کشوری در همسایگی ما است و متأسفانه زیاد حرف می زند و بی منطق هم می گوید، ما با آن کشور هم مشکلی نداریم. عربستان به عنوان کشور همسایه ما بمباران یمن را از فردا قطع کند و از حالت رکوع در برابر اسرائیل خارج شود، مستقیم بایستد و اتکایش بر ملت خودش باشد.

روحانی ادامه داد: ما کلاً دو نوع قطع از عربستان می خواهیم، قطع ارتباط با صهیونیست ها و قطع بمباران یمن و ما دیگر با عربستان مشکلی نداریم و می توانیم روابط خوبی با آنها داشته باشیم اما آنها باید آغازگر کار باشند.

رئیس جمهور یادآور شد: ما به دنیا اعلام می کنیم که روابط ما با جهان براساس عهد ما است. ما پیمان شکن نیستیم، ما آمریکا نیستیم که چنین کاری کنیم. ما به سختی پیمان می بندیم، به سختی قراردادی را امضاء می کنیم اما اگر امضاء کردیم پای آن می ایستیم و به عهد خود وفا می کنیم.

وی تأکید کرد: ما مسلمان و ایرانی هستیم و فرهنگ بلند و قدیمی داریم، ما آغازگر نقض برجام نبوده و نخواهیم بود البته اگر روزی آنها بخواهند آن را نقض کنند، غصه ای نداریم چرا که اقدامات لازم را پیش بینی کرده ایم.

روحانی گفت: ما امروز در سایه برجام دو تحول بزرگ را در اقتصاد تجربه می کنیم، یکی از آنها کاهش نرخ سود تسهیلات است، سرمایه گذاری وقتی در کشور ما انجام می شود که سرمایه گران نباشد چرا که اگر بخواهیم با دنیا رقابت کنیم و صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم باید سرمایه را ارزان کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه دومین تحول بزرگ اقتصادی در کشور، سرمایه گذاری خارجی است، اظهار داشت: امروز سرمایه گذاری خارجی آسان تر از گذشته در کشور انجام می شود. ما قراردادهایی را که با دولت ها و بانک های اروپایی و آسیایی بسته ایم ده ها میلیارد تومان اعتبار در اختیار ما قرار داده که ما می توانیم از آنها بهره برداری کنیم و با استفاده از این سرمایه و سرمایه های داخلی می توانیم اشتغال بزرگی را در کشور ایجاد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما از طریق اصلاح قیمت ها، رقمی را که به دست می آوریم معادل آن را از صندوق توسعه خواهیم گرفت و بانک هم سهم خود را در کار خواهد گذاشت و این می تواند منجر به افزایش اشتغال و صادرات غیرنفتی در کشور شود.

اشتغال و رفع فقر، محور اصلی بودجه ۹۷

روحانی گفت: اولین ویژگی بودجه سال ۹۷، بحث اشتغال است که مهمترین نکته ای است که در این بودجه قرار داده ایم و دولت به مردم اعلام می کند که ما سال آینده با تجهیز این منابع می توانیم حرکت بزرگی را در اشتغال ایجاد کنیم.

رئیس جمهور ادامه داد: مسئله رفع فقر هم در بودجه لحاظ شده است و در تبصره ۱۴ بودجه اساساً برای این است که ما بتوانیم به هدف رفع فقر مطلق برسیم. ما برای اولین بار یک قدم بسیار مهم و بزرگ برای استانداردسازی زندگی مردم در بخش اقشار ضعیف در سال آینده برخواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اولین قدم هایی را که می تواند وعده هایی که به مردم داده ایم را محقق کند، در این بودجه لحاظ شده است. رفع فقر مطلق از بودجه ۹۷ آغاز می شود. همه شما و ما نگران فقرا در جامعه هستیم و حق هم داریم چرا که می بینیم اقشاری در این کشور وضعیت خوبی برای زندگی ندارند.

رئیس جمهور با بیان اینکه نرخ تسهیلات بانکی ۳ درصد کاهش یافت که باید ادامه یابد گفت: در سرمایه گذاری خارجی تحولات بزرگی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه اشتغال و رفع فقر، محور اصلی بودجه ۹۷ است، افزود: رفع فقر مطلق از بودجه ۹۷ آغاز می شود؛ حداقل استاندارد مناسب برای زندگی مردم از سال آینده تعریف و در برخی استانها آزمایشی آغاز می شود و در این مسیر نظام تامین اجتماعی را سال آینده به طور گسترده آغاز می کنیم.

روحانی با اشاره به طرح تحول سلامت در بودجه سال ۹۷ عنوان کرد: در بودجه سال آینده طرح تحول سلامت مورد توجه جدی خواهد بود.

سازمان هدفمندی یارانه ها تبدیل به صندوق رفاه امید می شود

روحانی با بیان اینکه سازمان هدفمندی یارانه ها تبدیل به صندوق رفاه امید می شود، گفت: شرایط جدید برای یارانه جدید به وجود می آید. باید همدیگر رو یاری کنیم تا نیازهای مردم را براورده کنیم. هر آنچه برای تبصره ۱۴ بدست می آوریم یا برای رفع مطلق و یا برای بخش سلامت هزینه می کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به ۶ هزار طرح ملی و ۶۵ هزار طرح نیمه تمام بر زمین مانده در کشور گفت: در تبصره ۱۹ بودجه به این موضوع اهتمام می کنیم و در این مسیر درخواست می کنیم از ۳۲ درصد درآمد نفت که به صندوق ریخته می شود ۱۲ درصد به طرحهای بزرگ اختصاص یابد.

وی با اشاره به مشکلات برخی از سپرده گذاران بانکی، گفت: این موضوع ۳ تا ۴ میلیون خانواده را درگیر مشکلات موسسات مالی و اعتباری کرده بود که با کمک مقام معطم رهبری، روسای قوا، شواریعالی امنیت ملی و بانک مرکزی مشکل ۹۸ درصد سپرده گذاران را حل کردیم.

روحانی افزود: نباید بگذاریم بی نظمی های پولی گذشته تکرار شود، بانک مرکزی هر اختیاری بخواهد می دهیم، ۳ میلیارد دلار از صندوق برای اصلاح نظام بانکی و ۲.۱۵ میلیارد دلار برای حل مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوا نیازمندیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه تحول در بهره وری از آب بویژه در بخش کشاورزی ادامه می یابد، ادامه داد: وضع صندوقهای بازنشستگی درست نیست؛ این گونه مشکلات از آسمان و بیرون مرزها نیامده است. صندوق بازنشستگی، صندوق تامین اجتماعی و بانکها باید از بنگاهداری دست بردارند و سهام بنگاهها را بفروشند.

هر قدمی که بتوانیم برای حمایت از ملت فلسطین بر می داریم

وی با اشاره به اینکه بعد از آنکه توطئه ابرقدرت‌ها برای مسلط کردن تروریست‌ها در منطقه با شکست مواجه شد، گفت: امروز آمریکا با کمک صهیونیسم توطئه جدیدی را آغاز کرده است، توطئه جدید آنها تعرض به قدس شریف است اما در برابر توطئه آمریکا و استکبار جهانی و صهیونیسم، نه ساکت هستیم و نه ساکت خواهیم ماند.

روحانی تاکید کرد: هر قدمی که بتوانیم برای حمایت از ملت فلسطین و جایگاه مقدس بیت‌المقدس - سرزمین مسلمانان که پیامبر از آنجا به آسمان‌ها عروج کرد- برمی‌داریم.

رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: فلسطین آرمان ما بوده و هست و در برابر حراست از حقوق ملت فلسطین در تمام لحظات امروز و آینده بر این آرمان خود خواهیم ماند، آمریکا و رژیم صهیونیستی در این توطئه موفق نخواهند بود و انشاءالله ملت‌های مسلمان روزی قدس را آزاد خواهند کرد.