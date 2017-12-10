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۱۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۸

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند:

روحانیون اصیل‌ترین منبع انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی هستند

روحانیون اصیل‌ترین منبع انجام فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی هستند

نهاوند - رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند گفت: دانش آموختگان حوزه اصیل‌ترین منبع برای انجام و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی محبی صبح یکشنبه در دیدار طلاب علوم دینی در حوزه علمیه امام خمینی (ره) شهر نهاوند با بیان اینکه روحانیون اصیل‌ترین منبع برای فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی هستند، گفت: باید مبلغین دین خود را نسبت به نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم ادا کنند و این را در نظر داشته‌ باشند که رقبای ما در زمینه تبلیغات آرام نمی‌نشینند.

حجت الاسلام محبی افزود: این کار در دو جلوه و اول با دین شناسی یعنی همان اجتهاد، تحصیل، تحقیق و فقاهت و دوم تبلیغ و ترویج و تبیین معارف اسلامی، فرهنگ قرآن و عترت تحقق می یابد.

وی گفت: این دو محور اصلی روحانیون شیعه است و این دو مرحله لازم و ملزوم یکدیگر هستند و کسانی می‌توانند خوب دین خود را معرفی کنند که معارف دینی خود را به خوبی بشناسند و با عرصه تبلیغ، تدریس، مطالعه و تحقیق مرتبط باشند.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند گفت: تأکید دوباره ما بر رفع نیازمندی‌های فرهنگی به خصوص در مناطق حساس به لحاظ دینی است و باید فضلای حوزه با درنظر گرفتن تفاوت‌های فقهی و اجتماعی مخاطبان در مناطق تلفیقی، مباحث دینی را مطرح کنند.

حجت‌الاسلام محبی خطاب به روحانیون و مبلغان افزود: باید وحدت و توحید با قرائت صحیح آن و با یک ظرافت کار تبلیغاتی در منطقه تبیین شود.

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند افزود: شما دانش آموختگان حوزه اصیل ترین منبع برای فعالیت های فرهنگی و تبلیغی هستید.

کد مطلب 4167385

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