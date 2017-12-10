به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی محبی صبح یکشنبه در دیدار طلاب علوم دینی در حوزه علمیه امام خمینی (ره) شهر نهاوند با بیان اینکه روحانیون اصیل‌ترین منبع برای فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی هستند، گفت: باید مبلغین دین خود را نسبت به نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم ادا کنند و این را در نظر داشته‌ باشند که رقبای ما در زمینه تبلیغات آرام نمی‌نشینند.

حجت الاسلام محبی افزود: این کار در دو جلوه و اول با دین شناسی یعنی همان اجتهاد، تحصیل، تحقیق و فقاهت و دوم تبلیغ و ترویج و تبیین معارف اسلامی، فرهنگ قرآن و عترت تحقق می یابد.

وی گفت: این دو محور اصلی روحانیون شیعه است و این دو مرحله لازم و ملزوم یکدیگر هستند و کسانی می‌توانند خوب دین خود را معرفی کنند که معارف دینی خود را به خوبی بشناسند و با عرصه تبلیغ، تدریس، مطالعه و تحقیق مرتبط باشند.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند گفت: تأکید دوباره ما بر رفع نیازمندی‌های فرهنگی به خصوص در مناطق حساس به لحاظ دینی است و باید فضلای حوزه با درنظر گرفتن تفاوت‌های فقهی و اجتماعی مخاطبان در مناطق تلفیقی، مباحث دینی را مطرح کنند.

حجت‌الاسلام محبی خطاب به روحانیون و مبلغان افزود: باید وحدت و توحید با قرائت صحیح آن و با یک ظرافت کار تبلیغاتی در منطقه تبیین شود.

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند افزود: شما دانش آموختگان حوزه اصیل ترین منبع برای فعالیت های فرهنگی و تبلیغی هستید.