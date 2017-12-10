۲ تانکر سوخت قاچاق توقیف شد/ کشف ۶۰ هزار لیتر نفت سفید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ناجا، سردار روح الامین قاسمی درباره کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و توقیف دو دستگاه تریلی در شاهرود، تاکید کرد: ارزش محموله کشف شده از این دو دستگاه تانکر سیار، ۱۱۰ میلیون تومان برآورد می شود.

وی با بیان اینکه مقصد تریلی‌های مذکور تهران و مبداء آنها مشهد مقدس بوده است، افزود: اظهارات ضد و نقیض و ارائه نکردن مدرک و یا سند قانونی از سوی رانندگان باعث توقف آنها توسط ماموران نیروی انتظامی شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: با توجه به پیامد و کارکردهای مخرب و تاثیرگذار پدیده قاچاق بر اقتصاد کشور، پلیس با اجرای طرح و برنامه های متعدد سعی در کنترل و کاهش این معضل دارد.

امینی بیان کرد: برای ریشه کن کردن پدیده شوم قاچاق همراهی مردم، دستگاه ها و مسئولان لازم و ضروری است.

وی افزود: مردم نیز می توانند موارد مشکوک مشابه را به سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.