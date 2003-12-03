30 هزار معلول در كشور مسكن مناسب ندارند

ابولقاسم نجفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : معضل مسكن معلولان مشاركت همه سازمان ها و افراد خير را مي طلبد در سال گذشته نزديك به 600 ميليون تومان براي مسكن سازي معلولان در نظر گرفته شد اما واقعيت امر اين است كه با احداث سالي 200 واحد مسكوني اين مشكل همچنان لاينحل باقي مي ماند و تعداد 30 هزار معلول تنها كساني هستند كه شناسايي شده اند و مسلما تعداد بيش از اينها است .

وي با بيان اينكه بر اساس قانون 3 درصد سهم اشتغال معلولان تمام موسساتي كه به هر نحوي از اعتبارات دولتي استفاده مي كنند بايد 3 درصد از سهم استخدام خود را به معلولان اختصاص دهند ، اظهار داشت : بحث اصلي تقويت و اجرايي كردن قانون 3 درصد سهم اشتغال معلولان است ، در حال حاضر نزديك به 30 هزار معلول پشت نوبت اشتغال قرار دارند كه با توجه به شرايط و ديدگاههاي خاص حاكم بر جامعه در اين خصوص كه يك فرد معلول هيچ كارايي نداشته و فقط اتلاف هزينه به دنبال خواهد داشت ، مساله اشتغال را براي معلولان به يك مشكل حاد براي اين قشر تبديل كرده است .

نجفي تصريح كرد : در اين راستا انتظار نظارت بيشتري از ارگانهاي مسوول اجراي اين طرح را داريم و برنامه ريزي هايي نيز صورت گرفته تا ضمن امكان اطلاع بهزيستي از استخدام ادارات و سازمانها ، در خصوص رعايت و اجراي اين قانون از سوي نهادها و دستگاههاي دولتي و غير دولتي نيز تحقيقاتي انجام شود .

نجفي افزود : بايد به فكر راهكارهايي براي تشويق كارفرمايان براي جذب معلولين باشيم كه پرداخت حق بيمه سهم كارفرما از جمله اين موارد است بر اساس اين قانون كه از 2 سال قبل تصويب شد كارفرماياني كه معلولين را در شركت ، اداره و كارخانه خود جذب به كار كنند ، سهم بيمه معلولان برابر سهمي كه بيمه هر ساله مشخص كند از سوي دولت پرداخت مي شود .

وي اظهار داشت : امسال نزديك به 5 ميليارد تومان بودجه براي اعطاي وام اشتغال به معلولان اختصاص يافته كه بين 1 تا 3 ميليون تومان در قالب كارفرمايي و يا وام خود اشتغالي به معلولان پرداخت مي شود .