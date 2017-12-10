ثبت نام آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم از هجدهم آذرماه آغاز شد و تا بیستم دی ماه ادامه دارد.

همچنین زمان صدور کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ پانزدهم بهمن ماه الی نهم اسفندماه می باشد.

گفتنی است ثبت نام شرکت در آزمون از طریق پایگاه اینترنتی www.quranedu.ir امکان پذیر می باشد.

لازم به ذکر است آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم با مشارکت و همکاری معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه پنج شنبه دهم اسفندماه در سراسر کشور برگزار می شود.