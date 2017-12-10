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۱۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۸

استاندار گلستان:

عملکرد خانه کشاورز در توسعه اقتصادی گلستان محسوس شود

عملکرد خانه کشاورز در توسعه اقتصادی گلستان محسوس شود

گرگان- استاندار گلستان با بیان اینکه خانه کشاورز ظرفیت مناسبی برای توسعه کشاورزی استان دارد، گفت: عملکرد خانه کشاورز در حوزه توسعه کشاورزی و توسعه اقتصادی باید محسوس شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، سید مناف هاشمی یکشنبه صبح  در دیدار با اعضای خانه کشاورز استان افزود: خانه کشاورز می تواند مشاور خوبی برای دستگاه های اجرایی چون جهاد کشاورزی و منابع طبیعی باشد.

وی با اشاره به اینکه خانه کشاورز قادراست گره های توسعه کشاورزی را باز کند، افزود: مشکلات جامعه روستایی از این طریق رصد، ارزیابی و متناسب با شرایط هدف گذاری می شود.

هاشمی در خاتمه با بیان اینکه ارزش غذای گندم در استان گلستان در مقیاس ملی بالاست، یادآور شد: از این ظرفیت می توان برای توسعه کشاورزی استان استفاده کرد.

کد مطلب 4167539

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