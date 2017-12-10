عملکرد خانه کشاورز در توسعه اقتصادی گلستان محسوس شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، سید مناف هاشمی یکشنبه صبح در دیدار با اعضای خانه کشاورز استان افزود: خانه کشاورز می تواند مشاور خوبی برای دستگاه های اجرایی چون جهاد کشاورزی و منابع طبیعی باشد.

وی با اشاره به اینکه خانه کشاورز قادراست گره های توسعه کشاورزی را باز کند، افزود: مشکلات جامعه روستایی از این طریق رصد، ارزیابی و متناسب با شرایط هدف گذاری می شود.

هاشمی در خاتمه با بیان اینکه ارزش غذای گندم در استان گلستان در مقیاس ملی بالاست، یادآور شد: از این ظرفیت می توان برای توسعه کشاورزی استان استفاده کرد.