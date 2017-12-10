اعلام آمادگی مالزی برای دفاع از بیت المقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی آنلاین، «هشام الدین حسین» وزیر دفاع مالزی به تصمیم آمریکا برای انتقال سفارت خود به بیت المقدس واکنش نشان داد.

وی گفت: نیروهای مسلح مالزی آماده اند در صورت نیاز و برای دفاع از قدس اشغالی، عازم خاورمیانه شوند.

معاون سازمان ملی مالایی های متحد (حزب حاکم مالزی) اقدام رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل را محکوم کرد.

هشام الدین سراج در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملی مالایی های متحد تاکید کرد: ما اوایل این هفته از اخبار نگران کننده ای که بر ثبات ژئوپلیتیک جهان تاثیر خواهد گذاشت شوکه شدیم.

وی افزود: ما برای اجرای هرگونه فرمان از سوی یانگ دی-پرتوان آگونگ، فرمانده کل نیروهای مسلح (رئیس حکومت کشور مالزی) آمادگی داریم.

گفتنی است اعلام خبر به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت پایتخت رژیم صهیونیستی از سوی ترامپ، اعتراضات جهانی را به دنبال داشت و شمار زیادی از مقامات کشورهای اسلامی و نیز اروپایی آن را محکوم کرده اند.