زندگی مهدی قلی هدایت در موسیقی ایرانی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه ۱۸ آذر در دومین روز جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی اولین جلسه بخش پژوهشی با ارائه سه مقاله از هنرمندان جوان و سخنرانی داریوش طلایی برگزار شد. ضمن اینکه در بخش اجراهای صحنه ای هنرمندان آثار خود را در حوزه های تک نوازی، سه‌نوازی و گروه‌نوازی روی صحنه بردند.

در بخش پژوهشی جشنواره که با شورایی متشکل از داریوش طلایی، بابک خضرایی، رضا پرویززاده، و مریم قره‌سو میزبان پژوهشگران عرصه موسیقی است، امید انارکی دانشجوی کارشناسی ارشد اتنوموزیکولوژی و نوازنده تار و سه‌تار و مدرس موسیقی، با موضوع «مهدی‌قلی هدایت و آکوستیک؛ مروری بر نوبت اول کتاب مجمع‌الادوار؛ احوال النغم»، سپنتا حامدی‌نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد انتوموزیکولوژی دانشگاه تهران با موضوع «روش‌های مهدی‌قلی هدایت در ثبت الحان موسیقی ایرانی» و فریده رضایی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی با موضوع «انواع گوشه‌ها و نقش فرودها در ساختار دستگاه‌ها و آوازها براساس مجمع‌الادوار مهدی‌قلی هدایت» به سخنرانی پرداختند و در کنار مسائل فنی این رساله مختصری هم به زندگینامه مهدی‌قلی هدایت و شرایط موسیقی آن دوره پرداختند. کتاب «مجمع الادوار» را می‌توان نخستین کتاب در تشریح ساختار گوشه‌ها و نقش آنها در شکل‌گیری ردیف موسیقی ایرانی دانست.

پس از سخنرانی سه پژوهشگر، داریوش طلایی روی صحنه آمد و در ادامه پژوهش‌های ارائه‌شده پیرامون تاریخچه موسیقی ایرانی در زمان حیات مهدی‌قلی هدایت و نیز شرایط موسیقی در زمان تحصیل به ارائه نکاتی پرداخت. وی در کنار ارائه مفاهیم نظری، با ساز سه‌تار نکاتی را در مورد موسیقی دستگاهی و مفهوم دستگاه و برخی گوشه‌ها مطرح کرد.

در بخش اجراهای صحنه و در بخش «تک نوازی»، پوریا فرجی، نوازنده سنتور، به بداهه‌نوازی در دستگاه نوا پرداخت و ضمن ارائه جملاتی آوازی، اجرای چند ضربی بداهه، تصنیف قدیمی «ای سلسله مو» را با آواز خود اجرا کرد.در بخش «سه‌نوازی» نیز بابک راحتی نوازنده تار، هوشمند عبادی نوازنده نی و سهیل الله‌دادیان نوازنده تمبک در آواز افشاری قطعاتی را اجرا کردند.

در بخش «گروه‌نوازی» نیز گروه موسیقی «راوی» که برخی از آنها از برگزیدگان جشنواره ملی موسیقی جوان بودند روی صحنه آمده و به اجرای قطعاتی در آواز ابوعطا و بیات ترک پرداختند. پیش‌درآمد ابوعطا از علی‌اکبر شهنازی، چهارمضراب ابوعطا از فرامرز پایور، تصنیف «نسیم سحر» از علی‌اکبر شهنازی، ضربی حجاز از پرویز مشکاتیان، تصنیف «ترکِ چشمش» عارف قزوینی و رنگ بیات ترک درویش‌خان قطعاتی بودند که در این بخش اجرا شدند.

صادق مرادی خواننده، سهیل کاکاوند سرپرست گروه و نوازنده تارباس، امیر خوش‌روان نوازنده تمبک، علی عابدین نوازنده سنتور، کیارش بکتاشیان نوازنده نی، فردین میرزاحسینی نوازنده کمانچه، مسعود آذین نوازنده تار گروه اجرایی کنسرت را تشکیل می دادند.

دومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی با حمایت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همراهی خانه موسیقی ایران، انجمن موسیقی ایران، مؤسسۀ فرهنگی هنری «سازآواز» و بنیاد رودکی از ۱۷ تا ۲۴ آذر در تالار رودکی برگزار خواهد شد.