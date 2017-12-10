کشف ۲۱۱کیلوگرم ماده مخدر «تریاک» از یک تریلی در نیشابور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قادر کریمی صبح یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد : ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان شنبه شب در پی کسب خبری مبنی بر حمل و جابجایی مواد مخدر توسط یک دستگاه تریلر از استانهای جنوبی کشور به مقصد مشهد وارد عمل شده و پس از هماهنگی با مقام قضایی خودرو تریلر را در حوزه استحفاظی نیشابور متوقف کردند.

وی افزود : در بازرسی از این تریلر مقدار ۲۱۱کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و در این رابطه یک متهم نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی همچنین از دستگیری ۲ سوداگر مرگ و کشف ۲ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک از این افراد در شهرستان فریمان خبر داد.

کریمی بیان کرد: متهمان ۲۶ ساله و ۲۹ ساله بوده و پس از تشکیل پرونده راهی دادسرا شدند.