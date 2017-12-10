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۱۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد؛

کشف ۲۱۱کیلوگرم ماده مخدر «تریاک» از یک تریلی در نیشابور

کشف ۲۱۱کیلوگرم ماده مخدر «تریاک» از یک تریلی در نیشابور

مشهد- فرمانده انتظامی خراسان رضوی از کشف ۲۱۱ کیلوگرم تریاک در حوزه استحفاظی نیشابورخبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قادر کریمی صبح یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد : ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان شنبه شب در پی کسب خبری مبنی بر حمل و جابجایی مواد مخدر توسط یک دستگاه تریلر از استانهای جنوبی کشور به مقصد مشهد وارد عمل شده و پس از هماهنگی با مقام قضایی خودرو تریلر را در حوزه استحفاظی نیشابور متوقف کردند.

وی افزود : در بازرسی از این تریلر مقدار ۲۱۱کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و در این رابطه یک متهم نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی همچنین از دستگیری ۲ سوداگر مرگ و کشف ۲ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک از این افراد  در شهرستان فریمان خبر داد.

کریمی بیان کرد: متهمان ۲۶ ساله و ۲۹ ساله بوده و پس از تشکیل پرونده راهی دادسرا شدند.

کد مطلب 4167733

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