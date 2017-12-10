به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، سیدخلیل منبتی اظهار کرد: اداره رفاه زائران حرم مطهر رضوی و دیگر بخش های اماکن متبرکه در آغاز فصل سرما برنامهریزی های لازم را در راستای هماهنگی در مواجه با بارندگی های احتمالی برف و باران انجام داده اند.
وی تصریح کرد: همه روزه سازمان هواشناسی استان خراسان رضوی به صورت اختصاصی گزارش سه روزه وضعیت جوی هوای مشهد و به ویژه حوزه اماکن متبرکه را در اختیار این اداره قرار میدهد و پس از بررسی و تصمیمگیری اقدامات لازم به نیروهای خدماتی ابلاغ میشود.
معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی تاکید کرد: با پیش بینی بارندگی از سوی سازمان هواشناسی و اعلام میزان آن، نسبت به برگزاری نمازهای یومیه و فرشآرایی حرم مطهر اقدام میشود و همچنین در صورت پیشبینی بارش برف، همه برفروبها به حال آمادهباش درخواهند آمد و برای رفاه تردد زائران مسیرهای رفت و آمد با کفپوش پوشیده خواهد شد.
منبتی با اشاره به در اختیار داشتن ۳۰ هزار مترمربع کفپوش تصریح کرد: همه ساله این کفپوشها با آغاز فصل سرما از انبارها خارج و در صحنها به صورت آماده نگهداری میشوند تا در صورت لزوم سریعا مورد استفاده قرارگیرند و در پایان فصل سرما و در نیمه دوم فروردین ماه در صورت تغییر آب و هوا و با درنظر گرفتن پیش بینی هواشناسی مجدد به انبارها بازگردانده خواهد شد.
وی با اشاره به همکاری درون سازمانی بخشهای مختلف معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی در خدمترسانی هرچه بهتر به زائران حرم مطهر رضوی گفت: همکاران ما در سازمان عمران حریم حرم در ابتدای فصل سرما همه خروجیهای آب را مورد بازبینی قرار میدهند که در صورت بروز هرگونه گرفتگی یا هر نقص دیگری قبل از شروع بارندگیها نسبت به رفع نقص آن اقدام کنند. همچنین در زمان بارش برف، اداره خدمات عمومی حرم مطهر رضوی با همکاری و استفاده از مینی لودرها و برف روبهای اداره خدمات امور فنی اماکن متبرکه برای رفاه حال زائران حرم امن رضوی اقدام به جمع آوری برف از صحن های حرم مطهر رضوی می کند.
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