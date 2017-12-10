به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، سیدخلیل منبتی اظهار کرد: اداره رفاه زائران حرم مطهر رضوی و دیگر بخش های اماکن متبرکه در آغاز فصل سرما برنامه‎ریزی های لازم را در راستای هماهنگی در مواجه با بارندگی های احتمالی برف و باران انجام داده اند.

وی تصریح کرد: همه روزه سازمان هواشناسی استان خراسان رضوی به صورت اختصاصی گزارش سه روزه وضعیت جوی هوای مشهد و به ویژه حوزه اماکن متبرکه را در اختیار این اداره قرار می‎دهد و پس از بررسی و تصمیم‎گیری اقدامات لازم به نیروهای خدماتی ابلاغ می‎شود.

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی تاکید کرد: با پیش بینی بارندگی از سوی سازمان هواشناسی و اعلام میزان آن، نسبت به برگزاری نمازهای یومیه و فرش‌آرایی حرم مطهر اقدام می‎شود و همچنین در صورت پیش‎بینی بارش برف، همه برف‎روب‎ها به حال آماده‎باش درخواهند آمد و برای رفاه تردد زائران مسیرهای رفت و آمد با کفپوش پوشیده خواهد شد.

منبتی با اشاره به در اختیار داشتن ۳۰ هزار مترمربع کفپوش تصریح کرد: همه ساله این کفپوش‎ها با آغاز فصل سرما از انبارها خارج و در صحن‎ها به صورت آماده نگه‎داری می‏شوند تا در صورت لزوم سریعا مورد استفاده قرارگیرند و در پایان فصل سرما و در نیمه دوم فروردین ماه در صورت تغییر آب و هوا و با درنظر گرفتن پیش بینی هواشناسی مجدد به انبارها بازگردانده خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری درون سازمانی بخش‎های مختلف معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی در خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران حرم مطهر رضوی گفت: همکاران ما در سازمان عمران حریم حرم در ابتدای فصل سرما همه خروجی‎های آب را مورد بازبینی قرار می‎دهند که در صورت بروز هرگونه گرفتگی یا هر نقص دیگری قبل از شروع بارندگی‎ها نسبت به رفع نقص آن اقدام کنند. همچنین در زمان بارش برف، اداره خدمات عمومی حرم مطهر رضوی با همکاری و استفاده از مینی لودرها و برف روب‏‎های اداره خدمات امور فنی اماکن متبرکه برای رفاه حال زائران حرم امن رضوی اقدام به جمع آوری برف از صحن های حرم مطهر رضوی می کند.