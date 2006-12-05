شبی با شعر و موسیقی بختیاری در تالار وحدت

مدیر اجرایی گروه "پارپیرار" ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :این برنامه از سلسله اجرا های موسیقی مقامی در نقاط مختلف ایران است که پیش ازاین در اردیبهشت ماه بخشی از موسیقی مقامی مازندران اجرا شد و هم اکنون قرار است دومین قسمت ازآن به بخشهای مختلف موسیقی بختیاری اختصاص بیابد.

وی افزود:کرنا خوانی ایل بختیار، چوب بازی بختیاری، شاهنامه خوانی توسط "ابوالقاسم دهقان" و همچنین خسرو وشیرین خوانی "حاج محمد مراد عباسپور " وتجلیل از زنده یادعلاءالدین (مسعود بختیاری ) از جمله برنامه های شب شعر و موسیقی بختیاری است.