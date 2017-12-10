جزئیات عملکرد ١٠٠ روزه شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا عضو هیأت رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در نشست خبری ارائه گزارش ۱۰۰ روزه شورای اسلامی شهر تهران گفت: از آغاز به کار شورای پنجم در اول شهریور ماه تاکنون، ۲۸ جلسه رسمی به صورت عادی و فوق العاده برگزار شده که ۲۷ جلسه به صورت علنی و ۱ جلسه برای بررسی نامه های محرمانه نهادهای نظارتی، به صورت غیرعلنی برگزار شده است.

وی ادامه داد: در ۲۸ جلسه شورا، بنا به وظیفه ای که قانون بر عهده شورای شهر گذاشته است، نمایندگان شورا برای عضویت در ۶۲ مجمع قانونی انتخاب و معرفی شده اند. همچنین پنج عضو شورا برای عضویت در ستاد هماهنگی شورایاری ها و هفت عضو برای عضویت در ستاد سمن‌ها انتخاب شده اند.

اعطا افزود: در طی این مدت ۳ طرح دوفوریتی با عنوان طرح الزام شهردار تهران به تهیه و ارائه گزارش و سند تحویل و تحول مدیریت شهری تهران حداکثر ظرف ۱۰۰ روز، طرح الزام شهرداری تهران به ارائه «لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه شهر تهران (اعم از مسکونی و غیرمسکونی) و رفع خطر احتمالی و طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه کمک به آسیب‌دیدگان زلزله غرب کشور در صحن شورا مطرح و هر سه طرح با اکثریت آرا تصویب شده اند.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: همچنین ۷ طرح یک فوریتی مطرح شده که یک فوریت یک طرح با عنوان الزام شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تشکیل کمیته ارتقاء ایمنی ساختمان های شهر تهران جهت پیگیری تحقق خروجی ها و پیشنهادات گزارشهای تهیه شده در کارگروه های دولت، مجلس شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) و سایر سازمان ها، نهادها پیرامون بررسی حادثه ساختمان پلاسکو، مصوب و پس از بررسی در کمیسیون، در صحن مطرح و با اکثریت آرا به تصویب رسید. همچنین ۶ طرح هم به دلیل رأی نیاوردن یک فوریتشان، با قید عادی برای بررسی به کمیسیون های تخصصی مربوطه ارجاع شده اند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت، ۸ طرح عادی توسط اعضای شورا تقدیم هیأت رئیسه شده است، گفت: الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی، حقوقی و مؤسسات عمومی غیردولتی پس از بررسی در کمیسیون تخصصی در صحن شورا مطرح و با اکثریت آرا تصویب شد و ۵ طرح نیز در کمیسیون های تخصصی در حال بررسی است و ۲ طرح هم با عناوین الزام شهرداری تهران به شناسایی، اندازه گیری و گزارشگری بدهی ها، تعهدات و ذخایر، الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه عملیاتی جلوگیری از ورود موتور سیکلت ها به حریم پیاده روها در صحن شورا، مطرح و به تصویب نرسیده اند.

اعطا گفت: در ۱۰۰ روز گذشته ۲ لایحه دوفوریتی هم در صحن مطرح شده که با دو فوریت لایحه اصلاحیه بند یک مصوبه مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران، مخالفت و با قید یک فوریت در کمیسیون، بررسی و پس از طرح در صحن شورا مورد موافقت اعضا قرار نگرفت. همچنین لایحه‌ مجوز به شهرداری تهران جهت کمک به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور نیز امروز با اکثریت آرا به تصویب اعضای شورا رسید.



سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: همچنین دو لایحه عادی نیز از طرف شهرداری به شورا ارائه شده که یکی از این لوایح با عنوان سند جامع رفاه اجتماعی شهرداری تهران در کمیسیون های مربوطه در دست بررسی است و لایحه درخواست معرفی دو نفر از اعضای شورای شهر برای عضویت در شورای سرمایه گذاری شهرداری تهران نیز در صحن مطرح و به تصویب نرسید.



وی افزود: در ۲۸ جلسه گذشته، اعضای شورا به عنوان نمایندگان شهروندان تهران، ری وتجریش و در جهت ایفای وظایف نظارتی خود، ۷۳ تذکر خطاب به شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی در راستای انجام وظایف قانونی شان مطرح کردند. ایمنی و مدیریت بحران، ساخت و سازها و تخلفات ساختمانی، توجه به محیط زیست و لزوم حفظ باغات، لزوم حفاظت از میراث فرهنگی و مباحث مربوط به بودجه و نیروی انسانی بیشترین سهم را در تذکرات به خود اختصاص داده اند.

اعطا اظهار داشت: همچنین در این مدت، ۱۸ نطق پیش از دستور در جلسات علنی شورا با هدف جلب توجه بیشتر اعضای شورا، مسئولان اجرایی و مدیران شهری به موضوع نطق، توسط اعضا ایراد شده است. اعضای شورا در طول این مدت، علاوه بر شهردار تهران و معاونان ایشان، میزبان ۲ نفر از اعضای هیأت دولت و ۳ نفر از مدیران ارشد استان و ۳ نفر از مسئولان سازمان های غیردولتی و صنفی برای ارائه گزارش در حوزه وظایفشان بوده‌ند.

وی ادامه داد: ما در شورای پنجم معتقدیم که مشکلات تهران با همکاری تنگاتنگ شورا، شهرداری، دولت و مجلس برطرف می شود. حضور اعضای هیأت دولت و مدیران ارشد اجرایی استان در جلسات رسمی شورا هم با هدف تعامل و نزدیکی دیدگاه ها برای برطرف کردن مشکلات شهر و برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های ملی و محلی در راستای توسعه تهران است.



سخنگوی شورای شهر تهران اضافه کرد: خوشبختانه در دوره جدید مدیریت شهری هم با تعامل خوبی که بین دولت و مدیریت شهری برقرار است شاهد حضور شهردار تهران در جلسات هیأت دولت هستیم. حضور آقای دکتر نجفی در هیأت دولت فرصتی ایجاد کرده تا مسائل مشترک بین دولت، شهرداری و شورا بررسی و راهکارهای مناسب برای رفع این مشکلات اتخاذ شود. بدون شک حل مشکلات تهران می تواند برای سایر شهرهای کشور راهگشا باشد.



اعطا خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، مجمع ۵۱ نفره نمایندگان که شامل ۳۰ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و ۲۱ عضو شورای اسلامی شهر تهران است هم در این دوره تشکیل و تاکنون دو جلسه با حضور کلیه اعضا برگزار شده که نتایج این جلسات در کمیته مشترکی که در ابتدای شکل گیری مجمع تشکیل شده بود، پیگیری می شود که در جلسات آینده گزارشی از نتایج جلسات کمیته مشترک تقدیم حضورتان خواهم کرد.