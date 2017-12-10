کارشناسی۹۸۰۰۰ واحد مسکن در نقاط زلزله زده استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله مهدیان امروز یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کرمانشاه که با حضور حجت الاسلام شهیدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید کشور در سرپلذهاب برگزار شد، گفت: ما پس از زلزله پس از بررسی به خاطر حجم عملیات یکی یکی ستادهای معین را در منطقه اضافه کردیم و الان ۹ استان را به عنوان معین به کمک در این شهرستان آورده ایم.

وی تصریح کرد: از تعداد استانهای مذکور در سرپل ذهاب ۴ استان معین حضور دارند و تاکنون حدود ۹۸ هزار واحد در ۱۴۷۹ روستا و شهرهای زلزله زده کارشناسی شده‌اند که بیشترین وقت ما را همین مرحله کارشناسی گرفته و خانه به خانه ارزیابی شده و خساراتشان برآورد شده است.

۳۶ هزار واحد شهری و روستایی در نقاط زلزله زده ۱۰۰ درصد تخریب شده است

معاون بنیاد مسکن کشور تصریح کرد: ۳۶ هزار واحد در شهر و روستا ۱۰۰ درصد تخریب شده و ۴۸ هزار و ۸۷۰ واحد هم واحدهای تعمیراتی هستند و حدود ۱۳ هزار واحد هم خسارت ندیده‌اند.

وی گفت: هنوز هم ما در شهرها و روستاها کار کارشناسی را انجام می دهیم. برای مثال شهر کرمانشاه را به دلیل حدود ۱۲ هزار درخواست داریم که خورد خورد کارشناسی می کنیم اما اگر باب باز شود، همه شهر خواستار کارشناسی خواهند شد که کار پیچیده ای است.

مهدیان از بروز خساراتی به شهرهای دیگری چون جوانرود و ثلاث و... خبر داد و گفت: درخواست هایی نیز از این مناطق داریم که روند کار را کند کرده است و همه مردم منازلشان ترک هایی خورده است و انتظار جبران خسارت دارند که البته این امکان وجود ندارد که بتوانیم همه را پوشش دهیم.

سیاست ما این است از خود مردم برای بازسازی منازلشان استفاده کنیم

وی تاکید کرد: در کار ما اولویت با خود مردم است و سیاست ما این است که مردم خودشان منازلشان را بازسازی کنند و ما هم با کمک های بلاعوض، تسهیلات و... به آنها کمک می کنیم و حتی نقشه لازم را در اختیار آنها قرار می دهیم و در تامین مصالح ارزان قیمت و مناسب را با کمک خود مردم، مصالح فروشان منطقه و نیروهای اجرایی به آنها ارائه می دهیم.

معاون بنیاد مسکن کشور تصریح کرد: البته خود ما نیز وارد کار خواهیم شد و چنانچه کمبودی وجود داشته باشد، حتما دخالت می کنیم که مشکلی پیش نیاید و با حداکثر توانمان کمک خواهیم کرد اما بحث ما این است که از توان خود منطقه برای این موضوع استفاده کنیم که باعث توسعه خود استان و شهرستان خسارت دیده هم شود.

استفاده از مصالح مورد بازیافت در آواربرداری ها برای بازسازی نقاط زلزله زده

وی ادامه داد: در آوار برداری ها باید مصالح مورد بازیافت، بازیافت شود و نخاله ها نیز برای کف پر کردن بنا مورد استفاده قرار گیرد و اضافه آن دور ریز شود که هم اینها مزاحم طبیعت نشود و هم هزینه ها کاهش یابد.

مهدیان تاکید کرد: علاوه بر موارد فوق، تعدادی ماشین آلات سنگین در منطقه وجود دارد و علاوه بر آن هر چقدر نیاز باشد بازم می آوریم تا کار سرعت گیرد.

معاون بنیاد مسکن کشور، مشکل موجود را مربوط به بانکها دانست و گفت: از ۱۱ هزار پرونده تشکیل شده اما بانک ها ظرفیت اینکه روزانه یک هزار قرارداد بنویسند، ندارند و بانک ها باید در این زمینه خودشان را تقویت کنند و نیروهای لازم را تامین کنند.

وی افزود: واقعیت این است که ما اگر بخواهیم به کسی کمک کنیم حتما باید مالکیت آن ساختمان مشخص شود و بدانیم صاحب خانه کی بوده است. اگر بخواهیم همینطور اقدام کنیم تبعات زیادی خواهد داشت. لذا ناچارا باید تشکیل پرونده دهیم تا بتوانیم خدمات لازم چون معرفی به بانک و تامین نقدینگی را انجام دهیم.

مهدیان خواستار تسریع در تامین مصالح مورد نیازز توسط عوامل اجرایی برای انجام و آغاز کار بازسازی شد.

وی گفت: خوشبختانه اعتبارات ابلاغ شده و فقط مشکل نوشتن قرارداد توسط بانک ها حل شود، بلافاصله اجرایی می شود.

این مسئول گفت: تاکنون کمک های بلاعوض به ۲ تا ۳ هزار نفر اعطا شده و بازسازی این مناطق با واحدهای تعمیری است که هر چه سریعتر انجام و زلزله زدگان اسکان یابند و سپس واحدهای احداثی و سایر واحدها تسهیلات و بلاعوض خود را دریافت می کنند تا کار انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که کار با همکاری خود مردم انجام شود. البته شروع آن مقداری با کندی پیش خواهد رفت اما در ادامه سرعت بیشتری می گیرد.