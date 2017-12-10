مساجد مرکز تربیت دینی نوجوانان و جوانان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر یکشنبه در سومین اجلاس استانی نماز و فضای مجازی و کاهش آسیب های اجتماعی با بیان اینکه با حفظ ارتباط انسان با خدا نظم، وحدت و صمیمیت در جامعه حاکم می‌شود، اظهار داشت: اگر انسان راه رسیدن به خدا را پیدا نکند نظم جامعه و خانواده از بین می‌رود و سبب بروز و افزایش آسیب های اجتماعی خواهد شد.

وی در ادامه گفت: ارتباط با خدا تنها از طریق نماز، روزه و دعا امکان دارد و همچنین ارتباط با خدا مشروط به زمان و مکان خاص نیست و این راه رسیدن انسان به کمال و معرفت الهی است باید با راهکارها و تدابیر مطلوب مردم جامعه به ویژه جوانان را به خواندن نماز و ارتباط با خدا دعوت کرد.

تقویت فرهنگ دینی در جامعه ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: مساجد و مکان های مذهبی می‌توانند در راستای برقراری ارتباط افراد با خدا نقش مهمی را ایفا کنند و همچنین مردم باید بجای ارتباطات مختلف فردی و جوامع بیشتر به ارتباط با خدا توجه داشته باشند و این مهم را سرلوحه اعمال خود در جامعه قرار دهند.

عباسی تاکید کرد: یکی از بهترین راه ها برای ایجاد ارتباط با خداوند برپایی نماز است و همچنین مساجد کانون جذب تربیت دینی نوجوانان و جوانان بوده و مردم و مربیان مذهبی به آن توجه دارند که باید از این مهم در راستای برقراری ارتباط با خدا استفاده کرد.

وی عنوان کرد: ارتباط با خدا و تربیت دینی جوانان یک موضوع‌ مهم که همواره مورد توجه جامعه بوده هر چند ممکن است در مورد چگونگی انتقال ارزش ها به نسل های بعد و گسترش آن راه های مختلفی وجود داشته باشد.