آموزش و پژوهش مکمل یکدیگرند/ تحصیل ۴۰ هزار نفر در جامعه المصطفی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا بی‌نیاز در نشست خبری که پیش از ظهر یکشنبه به مناسبت هفته پژوهش در ساختمان مرکزی جامعه‌المطصفی العالمیه برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته معاونت پژوهش، برنامه‌های متنوعی در هفته پژوهش در صف و ستاد برگزار خواهد شد.

وی با بیان این که ظرفیت‌های پژوهشی فراوانی در عرصه پژوهش ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: در زمینه مشارکت‌های علمی جامعه المصطفی(ص) با مراکز بین‌المللی اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است و با فعال کردن نهادهای پژوهشی صفوف، گام‌های خوبی به منظور همکاری و مشارکت‌های علمی انجام شده است.

معاون پژوهش جامعه المصطفی ادامه داد: جامعه‌المصطفی یک مرکز بین‌المللی علمی و تربیتی است که در داخل و خارج از کشور بیش از ۴۰ واحد آموزشی و مرکز فرهنگی و پژوهشی دارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ هزار نفر از ۱۳۰ کشور جهان در جامعه المصطفی فارغ‌التحصیل شده‌اند، افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰ هزار نفر در این مرکز در سطوح کارشناسی ارشد، دکتری و سطوح حوزوی در کشور مشغول تحصیل هستند.

حجت الاسلام بی‌نیاز با بیان اینکه آموزش و پژوهش مکمل یکدیگر هستند، ادامه داد: آموزش، مانند شاخه‌ها و برگ‌های درخت است اما ثمرات آن درخت، تولیدات علمی و آثار پژوهشی است؛ پژوهش موجب تعمیق علمی می‌شود و به همین دلیل نیز پژوهش اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی تصریح کرد: هفته پژوهش فرصتی است تا تولیدات علمی و پژوهشی جامعه‌المصطفی در معرض دید و نماش عموم قرار گیرد؛ در این هفته در تمام مراکز علمی، تربیتی و پژوهشی جامعه المصطفی، چه در داخل و چه در خارج از کشور برنامه‌های متنوعی برگزار می‌شود.

معاون پژوهش جامعه المصطفی با بیان اینکه جامعه‌المصطفی هرساله تولیدات علمی و آثار پژوهشی متنوع و مختلفی دارد، افزود: در هفته پژوهش نشست‌های علمی و تخصصی بسیار زیادی برگزار می‌شود و برپایی نمایشگاه‌ها مختلف از جمله برنامه‌های معاونت پژوهش در این هفته است.

وی با بیان اینکه معاونت پژوهش متولی اصلی برنامه‌های پژوهشی جامعه المصطفی است، بیان کرد: برپایی نمایشگاه اطلاعات و آمار جامعه المصطفی، بازدید از مراکز آموزشی و پژوهشی، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی جامعه المصطفی و تجلیل و تقدیر از پژوهشگران ممتاز و مدیران مسئول نشریات علمی از دیگر برنامه‌های است که در این هفته برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام بی‌نیاز با تأکید بر این که اعتبار هر مجموعه آموزشی و علمی، به آثار و ثمرات علمی آن وابسته است تصریح کرد: در هفته پژوهش به پژوهشگران برتر، هدیه‌ای با عنوان پژوهانه اهدا خواهد شد و همچنین اعضای هیئت علمی و افرادی که با معاونت پژوهش همکاری داشتند نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه نشست معاون پژوهش با مدیران مسئول و سردبیران نشریات المصطفی برگزار می‌شود، گفت: نشریات المصطفی در این نشست به گزارش عملکرد و راهکارهای رشد خود پرداخته و از نشریات برتر در این جلسه تقدیر می‌شود.

معاون پژوهش جامعه المصطفی اظهار کرد: سالانه صدها نشست علمی و پژوهشی در جامعه المصطفی برگزار می‌شود و در حال حاضر نیز بیش از ۵۰۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه جامعه المصطفی فهرست نویسی شده است که عموم پژوهشگران و محققان با نام‌نویسی در کتابخانه، می‌توانند از آن استفاده کنند.