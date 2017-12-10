به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی نکونام ظهر یکشنبه در سومین اجلاس استانی نماز، فضای مجازی و کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت: انسان با نماز خواندن در زندگی در بالاترین جایگاه قرار می‌گیرد چراکه در نماز خواندن نیکی‌ و برکات زیادی وجود دارد و همچنین از ورود منکرات به زندگی جلوگیری می‌شود.

وی در ادامه افزود: راه نجات جامعه از معضلات و مشکلات و همچنین درمان آسیب های اجتماعی ارتباط تنگاتنگ و صمیمی با پروردگار است که سبب می‌شود مشکلات از جامعه دور شوند.

وی ادامه داد: نماز باید با خلوص نیت، کامل و صحیح به صورت دسته جمعی برپا شود که چراکه با تحقق این مهم شیاطین هیچ راه ورود به قلوب انسان ها را پیدا نخواهد کرد.

راه رستگاری تنها با خواندن نماز و عمل کردن به دستورات الهی محقق می شود

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: نماز نابسامانی‌های حاکم در جامعه را رفع می‌کند و همچنین نماز جلوی پایمال کردن حق، دست درازی به بیت‌المال و ضایع کردن حق و حقوق یکدیگر را می گیرد.

وی بیان کرد: راه رستگاری تنها با خواندن نماز و عمل کردن به دستورات الهی و دینی مسیر خواهد شد.



حجت الاسلام نکونام یادآور شد: نماز نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی دارد و همچنین در جامعه امروزی که شاهد آسیب های اجتماعی هستیم با گسترش و ارتقای فرهنگ برپایی نماز و نهادینه کردن اقامه نماز به صورت جماعت می توان تا حد زیادی از مسائل، معضلات و مشکلات را ازبین ببرد.