به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مسعود کرباسیان، در چهاردهمین همایش فنی سالانه مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی، با تاکید بر اینکه اقتصاد کشورهای اسلامی می توانند به قطبی تأثیرگذار در نظام اقتصادی جهانی تبدیل شود، گفت: پیش زمینه مورد نیاز برای تحقق هرچه بهتر چنین ایده ای، این است که قواعد و چارچوب های مشترکی میان کشورهای اسلامی تعیین شود.

وی افزود: البته نظام مالیات ستانی اسلامی، این مزیت را ایجاد کرده که کشورهای اسلامی با توجه به فرهنگ برآمده از قواعد دینی و وجود فرهنگ رفتاری مشترک بتوانند هرچه ساده تر این فرآیند همگن سازی را پیش برند.

کرباسیان گفت: باید تأکید کرد که ظرفیتهای غیرقابل انکاری در اقتصاد کشورهای اسلامی وجود دارد که می توان با هم افزایی، گسترش مبادلات مالی، سرمایه گذاری های مشترک و توسعه فعالیت های اقتصادی مولد و اشتغال آفرین، اقتصاد جهان اسلام را به قطبی مؤثر در اقتصاد جهانی تبدیل کرد؛ اما دستیابی به این موقعیت ملزوماتی دارد که مهمترین آن مربوط به بازنگری در ساختارهای نظام مالیاتی تمام کشورهای اسلامی در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و روان سازی و بروکراسی زدایی از نظام های مالیاتی به منظور رقابت پذیر کردن اقتصادها است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس امروز ما در ایران راهبردهایی را برای جهت دهی به مسیر اقتصاد کشور تدوین کرده ایم که برآمده از راهبردهای کلان سند اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه های ابلاغی رئیس جمهور است.

وزیر امور اقتصادی ودارایی با بیان اینکه امروز اقتصاد ایران در تلاش است تا مفهوم «اقتصاد امن» را که ازجانب مقام معظم رهبری تبیین شده، با رویکرد ایجاد اقتصادی مقاو ، باثبات ، مردم محور و توسعه خواه پیاده سازی کند افزود: طبیعتا در چنین نگاهی به هم خوان سازی ساختارهای مالیاتی و واقعیت های اقتصادی نیاز است .

وی با اشاره به اینکه در ایران هم نظام مالیاتی تلاش می کند تا نه در مقابل بنگاههای اقتصادی که در کنار آنها بیایستد، افزود: به این ترتیب فعال اقتصادی با احساس امنیت به فعالیت خود ادامه می دهد چرا که این پیام از سوی دستگاه مالیاتی برای فعال بخش خصوصی ارسال شده که این نظام منصفانه، حرمت دار، عاری از فساد و عاقلانه با مودیان و بخصوص صاحبان کسب و کار مواجه می شود.

کرباسیان گفت: نظام مالیاتی ایران تلاش می کند تا همراه کارآفرینان باشد و از مهمترین فاکتورهای این نگاه انتقاد پذیری، مشاوره پذیری و روزآمد کردن روشها و مکانیزم های مالیات ستانی است .

وزیر اقتصاد افزود: همچنین تعیین مسیر برای اقتصاد ایران که به تازگی از بند تحریم های ظالمانه و یکطرفه رها شده با عمل به اهداف اقتصاد مقاومتی که تاکید بر چهار رکن «درون زا» ، «برون نگر» ، «عدالت محور » و «دانش بنیان» بودن اقتصاد دارد، صورت می گیرد .نظام اقتصادی ایران به این باور رسیده که توسعه با درآمدهای نفتی ضمن اینکه منجر به تضعیف رابطه میان دولت و ملت می شود، به شدت آسیب پذیر و متکی به مولفه های بیرونی مانند نوسان درآمدها تحت تاثیر کاهش قیمت نفت است .

کرباسیان گفت: همین مورد منجر به ثبات زدایی از اقتصاد می شود به همین دلیل نظام اقتصادی ایران اساس کار خود را بر محور درآمدهای باثبات مالیاتی قرار داده است . به کارگیری این رویکرد سبب شد تا میزان درآمدهای مالیاتی کشور در سال گذشته ۲۵ درصد رشد را تجربه کند .

وی افزود: همچنین باید تاکید کرد که نظام سیاسی ایران ، بر محور مردم سالاری دینی و دموکراسی متکی بر آموزهای اسلامی بنا شده و این نظام فکری در تلاش است تا با تقویت رابطه مالی میان دولت و ملت ، پایه های خدشه ناپذیر حضور دولتی‌هایی پاسخگو، مردم محور و صلح طلب را مستحکم کند .

کرباسیان گفت: اقتصاد ایران به دلیل ظرفیتهای خود مانند برخورداری از نعمت امنیت در منطقه نسبتاً نا امن ، زیرساخت های مناسب ، مواهب خدادادی مانند معادن غنی و متنوع و نیروی کار تحصیل کرده ، جوان و ارزان به شدت مورد توجه سرمایه گذاران بین المللی قرار گرفته است .

وی افزود: همین موضوع ضرورتی را برای نظام اقتصادی ایران ایجاد کرده تا دست به بازنگری اصلاحی در ساختارهایی مانند نظام مالیاتی با اهداف راهبردی افزایش درآمدهای مالیاتی ، بهبود مملوس در نظام مالیاتی از طریق افزایش سرعت ، سهولت و شفافیت مالیاتی ، تسهیل در امر وصول مالیات ، و افزایش رضایت مودیان مالیاتی بزند .

کرباسیان با تاکید براینکه اولین اقدام اصلاح فرهنگ عمومی شهروندان در جهت توجه به پرداخت مالیات است که قدم های اساسی در این زمینه برداشته شده است گفت : نباید از یاد برد که اصلاح فرهنگ عمومی امری زمان بر و البته بی اندازه موثر در توسعه اقتصادی به شمار می آید و همچنین باید توجه داشت که همزمان فرهنگ مالیات ستانی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد .

وی افزود: خوشبختانه نظام مالیاتی ایران با بکارگیری روش های مدرن و منطقی تلاش کرده تا سیستم بروکراتیک و نیروی انسانی خود را متناسب با نیازهای امروز اقتصاد همخوان و مدرن سازی کند .

کرباسیان گفت: اما به جهت تحقق اهداف مورد نظر نظام اقتصادی کشور به منظور بهینه سازی ساختارهای مالیاتی ، رویکرد دوم بر محور ایجاد تحول در سه حوزه سیاست های مالیاتی ، مدیریت مالیاتی و خدمات مالیاتی استوار شده است .

وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، بازنگری و اصلاح قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده در قالب لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تهیه و ارائه لایحه نحوه استفاده ، نگهداری و نظارت بر صندوق های مکانیزه فروش اصلی ترین اقدامات در حوزه سیاست های مالیاتی به شمار می آید .

وی افزود: حوزه دوم اصلاح ساختار مالیاتی با مدیریت مالیاتی مربوط می شود . پیاده سازی طرح جامع مالیاتی به عنوان مهمترین پروژه تحول نظام مالیاتی ایران ، ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان و کاهش بار مالیاتی بخش تولید به عنوان مهمترین اقدامات در این حوزه صورت گرفتند .

این عضو کابینه دوازدهم گفت: در حوزه خدمات مالیاتی نیز می توان به ساماندهی مجوزها و تسهیل محیط کسب و کار ، اصلاحات اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده به ویژه در خصوص استرداد اعتبار مالیاتی صادرکنندگان و گسترش الکترونیکی کردن فرآیندهای مالیاتی و تسهیل امور مودیان اشاره کرد .

کرباسیان گفت: نباید از نظر دور داشت که دستیابی به اهدافی مانند اتکای کشور به درآمدهای پایدار مانند مالیات از طریق یک نظام مالیاتی پیشرو و توسعه یافته بدست می آید که حامی تولید ، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال باشد.