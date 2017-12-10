۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در مازندران کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالاهای گمرکی، دخانی و ترانزیتی و در راستای طرح تشدید و مقابله با قاچاق کالا و ارز با عنایت به فرامین مقام معظم رهبری و تاکید معظم له در برخورد جدی و عمیق با باندها و شبکه های عمده قاچاق، طرح سراسری مقابله با قاچاق کالا طی ۴۸ ساعت گذشته در سطح استان به مرحله اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی استان مازندران، تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی با همکاری دیگر عوامل انتظامی در سطح استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی با شناسایی و دستگیری عوامل تهیه وتوزیع کالای قاچاق در بازرسی از محل دپوی کالای قاچاق موفق شدند،بیش از ۷۲ هزار نخ سیگار قاچاق را به همراه ۸۸ بسته تنباکو، دو هزار دارو و مکمل های نیروزای انسانی غیرمجاز، ۸۲۷ عدد دستگاه تصفیه آب، سه دستگاه موتورسیکلت سنگین،۱۵تن چوب آلات جنگلی قاچاق و انواع خوراکی و نوشیدنی های غیر مجاز کشف کنند.

سردار میرفیضی ارزش ریالی کشفیات کالای قاچاق را سه میلیارد و ۲۲ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در همین ارتباط نه دستگاه خودرو توقیف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به اینکه پدیده شوم قاچاق ضربه مهلکی به اقتصاد کشور است، افزود: در راستای منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی،تولید- اشتغال، پلیس برای مقابله با این پدیده شوم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و با عوامل قاچاق برابر قانون برخورد خواهد کرد.