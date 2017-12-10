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۱۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۵

فرمانده انتظامی مازندران:

۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در مازندران کشف شد

۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در مازندران کشف شد

ساری - فرمانده انتظامی مازندران از کشف سه میلیارد و ۲۲ میلیون ریالی انواع کالای قاچاق در طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا طی ۴۸ ساعت گذشته در سطح استان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالاهای گمرکی، دخانی و ترانزیتی و در راستای طرح تشدید و مقابله با قاچاق کالا و ارز با عنایت به فرامین مقام معظم رهبری و تاکید معظم له در برخورد جدی و عمیق با باندها و شبکه های عمده قاچاق، طرح سراسری مقابله با قاچاق کالا طی ۴۸ ساعت گذشته در سطح استان به مرحله اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی استان مازندران، تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی با همکاری دیگر عوامل انتظامی در سطح استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی با شناسایی و دستگیری عوامل تهیه وتوزیع کالای قاچاق در بازرسی از محل دپوی کالای قاچاق موفق شدند،بیش از ۷۲ هزار نخ سیگار قاچاق را به همراه ۸۸ بسته تنباکو، دو هزار دارو و مکمل های نیروزای انسانی غیرمجاز، ۸۲۷ عدد دستگاه تصفیه آب، سه دستگاه موتورسیکلت سنگین،۱۵تن چوب آلات جنگلی قاچاق و انواع خوراکی و نوشیدنی های غیر مجاز کشف کنند.

سردار میرفیضی ارزش ریالی کشفیات کالای قاچاق را سه میلیارد و ۲۲ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در همین ارتباط نه دستگاه خودرو توقیف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به اینکه پدیده شوم قاچاق ضربه مهلکی به اقتصاد کشور است، افزود: در راستای منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی،تولید- اشتغال، پلیس برای مقابله با این پدیده شوم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و با عوامل قاچاق برابر قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 4167902

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