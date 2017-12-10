به گزارش خبرگزاری مهر، نگار مخبریان‌نژاد، ۱۵ ساله و حافظ کل قرآن در پایه یازدهم مشغول به تحصیل است. وی که از استان قزوین برای حضور در این مسابقات آمده است در مقطع زیر ۱۶ سال یازدهمین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع) شرکت کرده است و از طریق اطرافیان و قرآن‌آموزان و مربیان مؤسسه‌ای که در آن به فراگیری قرآن می‌پردازد، خبر برپایی این مسابقات را شنیده است.

وی با اشاره به اینکه مشوق اصلی‌اش برای حضور در این مسابقات، مادرش بوده است که زودتر از او در عرصه حفظ ورود پیدا کرده است، ادامه داد: با شنیدن نوای تلاوت مادرم و تکرار و مرور محفوظاتش بعضا در حین انجام کار روزانه منزل جذب شدم و اندک اندک شروع به حفظ قرآن کردم تا حافظ کل شدم.

مخبریان نژاد در خصوص اینکه از چند سالی به عرصه حفظ قرآن ورود پیدا کرده، عنوان کرد: از حدود هشت سالگی و با استماع تلاوت قرآن استاد شهریار پرهیزکار و تکرار آیات، آنها را حفظ می‌کردم. همچنین مادرم نیز در این راه بسیار کمک می‌کردم تا اینکه طی مدت دو سال موفق به حفظ تمامی قرآن شدم.

این حافظ کل قرآن با اشاره به اینکه اواخر، روزانه چهار صفحه از قرآن را حفظ می‌کردم، بیان کرد: از ابتدا روزی یک تا چند آیه حفظ می‌کردم تا اینکه روزانه نیم صفحه حفظ کردم و اندک اندک میزان حفظ آیات جدیدم را افزایش دادم.

وی با اشاره به برنامه مرور محفوظاتش، ادامه داد: طی زمانی که آیات جدید را حفظ می‌کردم، روزی یک ساعت را به مرور محفوظاتم اختصاص دادم.

وی که جهشی خواندن پایه سوم ابتدایی را از برکات قرآن و همراهی‌ آن در زندگی می‌داند، گفت: تاکنون تعداد زیادی از همکلاس‌هایم را برای ورود به این عرصه تشویق کردم به ویژه هنگامی که وارد دور دوم متوسطه شدم. چون این مدرسه که در حال حاضر در آن مشغول تحصیل هستم به فعالیت‌های قرآنی بها می‌دهند و برای مرحله کشوری مسابقات دانش‌آموزی به مشهد مقدس مورد تشویق قرار گرفتند.

مخبریان‌نژاد درخصوص دیگر برکات قرآن در زندگی‌اش، اظهار کرد: تأثیر حفظ قرآن بر روی حافظه‌ام موجب فراگیری بهتر درس‌هایم شده است. از دیگر سو آرامشی که همراهی با قرآن به افراد می‌دهد، غیر قابل وصف است.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه در جامعه به قرآن کم توجه می‌شود، توصیه کرد: باید محیط قرآنی ابتدا در خانواده مهیا باشد و سپس در جامعه نیز این فضا فراهم باشد چون به اندازه خودش تأثیرگذار است تا بچه‌ها از این طریق با کلام الله آشنا شوند تا زمینه ورودشان به این عرصه اندک اندک فراهم شود.

این حافظ کل قرآن با اشاره به اینکه دوستان نیز در ورود به این زمینه برای بچه‌ها حائز اهمیت هستند، عنوان کرد: همانطور که من در حال حاضر دوستانم را با بیان کردن مزایا و برکات همراه شدن با قرآن در زندگی‌ام، تشویق می‌کنم، باید همین کار انجام شود تا با تشویق زمینه ورود افراد در عرصه قرآن فراهم شود.

وی در خصوص رتبه‌هایی که تا کنون کسب کرده است، گفت: در مرحله کشوری مسابقات دانش‌آموزی امسال در مشهد مقدس در رشته حفظ کل حائز رتبه دوم شدم. همچنین سه سال گذشته نیز در همین مسابقات دانش‌آموزی که در ارومیه برگزار می‌شد، در رشته حفظ کل رتبه چهارم را بدست آوردم و در مسابقات شاهد که هر سال در مشهد مقدس برگزار می‌شود دو سال پی در پی در رشته حفظ کل رتبه نخست را کسب کردم.

مخبریان‌نژاد بیان کرد: فعالیت‌های قرآنی روند روبه رشدی در سطح کشور دارد، اما باز هم جای کار دارد تا بهتر شود.

وی در خصوص یازدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) و قرعه‌ای که به او افتاد گفت: قرعه‌ خوبی به من افتاد به طوری که مخلوطی از سؤال‌های آسان و سخت بود و به نظرم این مورد در تمامی قرعه‌ها لحاظ شده بود، اما اطلاع‌رسانی در زمینه برپایی مسابقات به طور دقیق معلوم نشده بود، چون شاید همین اطلاع‌رسانی دقیق نشدن در زمینه زمان برپایی مسابقات از ماه‌ها گذشته موجب شد که عده‌ای از مسابقات جا بمانند.

یادآور می‌شود، یازدهمین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع) از ۱۵ تا ۲۴ آذرماه در مرکز فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی واقع در تهران، بهارستان، چهارراه سرچشمه، یادمان شهدای هفتم تیر پذیرای عمومی علاقه‌مندان است.