مدیران دستگاه ها، رسانه ها را دست راست خود بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت اله علیرضایی روز یکشنبه در دیدار هیئت مدیره خانه مطبوعات استان با زاهدی استاندار قزوین اظهار کرد: نگاه روابط عمومی استانداری به رسانه ها یک نگاه تعاملی و مبتنی بر همدلی است و قدردان زحمات آنها است.

وی افزود: رسانه ها در جهان امروز دست راست مدیران هستند که ارتباط و پاسخگویی مدیران را تسهیل می کنند و بدون هیچ چشم داشتی مطالب و دیدگاه های مدیران و دستگاه ها را منعکس می کنند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین بیان داشت: بر همین اساس هیچ جلسه محرمانه ای در استانداری بدون حضور خبرنگار برگزار نمی شود و اعتقاد داریم که روابط عمومی سازمان ها نیز نمایندگی رسانه ها را در سازمان ها برعهده دارند لذا باید حداکثر تعامل و همکاری را با اصحاب رسانه و خبر داشته باشند.

علیرضایی با ارائه گزارشی از اقدامات و پیگیری های صورت گرفته در حوزه رسانه ها تصریح کرد: مکاتبه با مدیران دستگاه ها درخصوص اشتراک و آبونه کردن نشریات سراسری و هفته نامه های محلی و تاکید بر عدم حذف یا کاستن تعداد اشتراک ها از جمله مواردی است که توسط روابط عمومی استانداری انجام شده است.

وی گفت: در راستای شفافیت سازی، انعکاس دستاوردها و افزایش اعتماد در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با مدیران دستگاه ها مکاتبه و بر تعامل نزدیک و مستمر با خبرنگاران و اصحاب رسانه تاکید شد.

دبیرشورای اطلاع رسانی استان بیان کرد: پس از نشست اخیر استاندار با مدیران رسانه و تاکید ایشان مبنی بر پاسخگویی مکتوب مدیران به انتقادات رسانه این موضوع با دستگاه ها مکاتبه شد.

وی افزود: چهارعنوان دوره آموزشی رایگان برای خبرنگاران که دو دوره آن با محوریت روابط عمومی استانداری و دفتر آموزش سازمان برنامه و بودجه برگزار شده و دو دوره هم مقرر گردید که با محوریت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شود که امیدواریم این دوره ها نیز هرچه سریعتر برنامه ریزی و برگزار شود.

علیرضایی اظهار داشت: برگزاری چند جلسه اختصاصی درخصوص بیمه و مسکن خبرنگاران با حضور مدیران مربوطه و اعلام آمادگی همه مدیران برای حداکثر همکاری در این زمینه از دیگر مواردی بوده که انجام شده است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری تصریح کرد: در حال حاضر پس از گذشت سال ها و علی رغم پیگیری ها و تاکیدات فراوان هنوز یک بانک اطلاعات دقیق و جامع از خبرنگاران استان وجود ندارد که انتظار داریم خانه مطبوعات در این خصوص اقدام لازم را انجام دهد.

وی افزود: مساله دیگری که نیازمند همکاری خانه مطبوعات می باشد این است که معیارها و شاخص های رسانه و خبرنگار فعال تهیه و تدوین شود تا امکان حمایت واقعی و دقیق از فعالان این عرصه فراهم شود.

علیرضایی گفت: از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای رسانه ها و خبرنگاران استقبال و حمایت می کنیم منتهی برای برگزاری این دوره ها نیازمند لیست خبرنگاران به تفکیک حوزه های مختلف فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی و عمرانی هستیم که امیدواریم خانه مطبوعات هرچه سریع تر این لیست را در اختیار استانداری قرار بدهد.

توجه به اقتصاد رسانه، باور مدیران به جایگاه رسانه ها، تامین مکانی برای خانه مطبوعات، توجه به خدمات رفاهی خبرنگاران و اصحاب رسانه، نظارت بیشتر بر رسانه های مخرب فرهنگی و محدود به آگهی و رپورتاژ، توزیع عادلانه آگهی ها، توجه مدیران به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، برگزاری جشنواره مطبوعات، پیگیری بیمه و مسکن خبرنگاران، برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای و تخصصی و تجلیل و تقدیر از منتقدین از عمده مسائل و موضوعاتی بود که توسط رئیس و اعضای خانه مطبوعات استان در دیدار با استاندار قزوین مطرح شد.