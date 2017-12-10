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۱۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۹

رییس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران:

۵۶ درصد اتوبوس های تهران فرسوده هستند

۵۶ درصد اتوبوس های تهران فرسوده هستند

تهران- رییس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا استان تهران، گفت: ۵۶ درصد اتوبوس های تهران فرسوده هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، صدرالدین علی پور،  پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا که به ریاست محمدحسین مقیمی، استاندار تهران، برگزار شد، گفت: ۲۶ درصد تاکسی های تهران به مرز فرسودگی رسیده اند.

وی افزود: از ۸۵ هزار تاکسی در سطح شهر تهران ۱۳ الی ۱۴ هزار تاکسی فرسوده است و کاتالیست ۵۰ درصد تاکسی ها نیاز به تعویض دارد.

رییس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از فرسودگی بیش از ۵۰ درصد اتوبوس های پایتخت خبر داد و گفت: از ۶۲۶۸ اتوبوس فعال در تهران، حدود ۱۷۱۰  اتوبوس در تهران سن کمتر از ۸ سال دارند و تا ۵۶ درصد اتوبوس های تهران سن بیش از ۸ سال داشته و فرسوده هستند.

بر اساس این گزارش، سردار محمدرضا مهماندار نیز در این جلسه خواستار اطلاع رسانی رسانه ها و صدا و سیما در خصوص معاینه فنی خودورها شد و گفت: برخورد میدانی با خودروهای فاقد معاینه فنی، سبب افزایش مراجعه این خودرها برای دریافت معاینه فنی شده است.

وی با بیان این که ارتباط بین وزارت کشور و ناجا سبب ثبت اطلاعات خودروها در حوزه معاینه فنی شده است، اضافه کرد: در حال حاضر قابلیت استعلام ۳۰۰ هزار خودرو وجود دارد، که در پی افزایش این سقف هستیم.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان این که دوربین های زوج و فرد تنها قابلیت ثبت وضعیت خودروها در محدوده زوج و فرد را دارند، گفت: پلاک خوانی تنها در محدوده زوج و فرد انجام می شود.

کد مطلب 4167959

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