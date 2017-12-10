جدیدترین شماره از فصلنامه «سیاست متعالیه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ۱۷ فصلنامه علمی – پژوهشی «سیاست متعالیه» به صاحب امتیازی انجمن مطالعات سیاسی حوزه، منتشر شد.

در این شماره از فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست متعالیه مقالات ذیل آمده است:

معرفت و بصیرت سیاسی اسمائی نوشته بهرام دلیر

«ماهیت استر شادی فطری» حیات اجتماعی در حکمت متعالیه به قلم غلامرضا بهروزی لک

ولایت عدول مؤمنین در فقه حکومتی امام خمینی(ره) به قلم علی شیرخانی

جنگ فقر و غنا در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) نوشته محمدعلی فتح الهی

رهیافت مقصدگرا به امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی امامیه نوشته بشری عبد خدایی، محمد تقی فخلعی، محمد حسن حائری

درآمدی بر اندیشه ی کلامی – سیاسی علامه میرحامد حسین هندی اثر نجف لک زایی، سید حسن ابوصالح

گفتمان انفلاب اسلامی و حوزه علمیه انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری به قلم مرتضی توکلی محمدی

امکان سنجی تحزب در جمهوری اسلامی ایران اثر ولی محمد احمدوند، رضا خراسانی

شماره ۱۷ فصلنامه علمی – پژوهشی «سیاست متعالیه» به مدیر مسئولی منصورمیراحمدی و سردبیری نجف لک‌زایی منتشر شد.