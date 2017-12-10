تنها دستاورد ائتلاف واشنگتن در سوریه ویرانی الرقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که ارتش سوریه با کمک نیروی هوایی روسیه صدها واحد مسکونی را آزاد کرده است و دولت مشروع سوریه بر بیشتر اراضی این کشور مسلط شده است.

در این بیانیه آمده است: اولین نتیجه ائتلاف بین المللی ضد داعش در سوریه طی سه سال گذشته ویرانی الرقه و هدف قرار دادن غیرنظامیان در آن بود. ائتلاف بین المللی به رویارویی با نیروهای دولت سوریه و بمباران مستقیم آن روی آورد. ائتلاف بین المللی به داعشی ها مجال خروج از الرقه و ملحق شدن به داعشی هایی که در دیرالزور بودند را داد و این موضوعی است که شبکه بی بی سی انگلیس آنرا مورد تایید قرار داده است.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد: ائتلاف بین المللی به بهانه مبارزه با داعش از بمبهای ممنوعه فسفر سفید در حمله به شهر الرقه استفاد کرد که بر اثر آن شماری از غیرنظامیان کشته شدند. اگر نقش مثبتی برای ائتلاف بین المللی وجود داشته باشد تنها می توان به عدم امکان آن برای نابودی بقیه شهرهای سوریه با بمباران های شدید اشاره کرد.