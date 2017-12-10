به گزارش خبرنگار مهر، پیکر ۷ کوهنورد خراسانی جان باخته در حادثه سقوط بهمن اشترانکوه با حضور مسئولان ارشد لرستان، فرماندار ازنا، مدیرکل مدیریت بحران لرستان، امام جمعه ازنا، مسئولان جمعیت هلال احمر، کوهنوردان و عموم مردم تشییع و بدرقه شد.

در این مراسم، کامیون سردخانه دار حامل پیکر ۷ کوهنورد خراسانی از مقابل فرمانداری ازنا به سوی میدان نماز شهر ازنا بدرقه شد.

بر اساس این گزارش، در جریان سقوط بهمن در ارتفاعات اشترانکوه، تیم ۱۴ نفره کوهنوردان خراسانی به همراه یک کوهنورد الیگودرزی دچار حادثه شدند؛ ۷ کوهنورد خراسانی به همراه کوهنورد الیگودرزی در این حادثه جان باختند، «علی حسینی» تنها مفقودی این حادثه است و همچنان عملیات جستجو برای یافتن پیکر این کوهنورد خراسانی ادامه دارد.