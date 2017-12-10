به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما محمد شکرچیزاده گفت: تاب آوری موضوع مهمی در شهرسازی است و بیان می کند که اگر شهرها با حوادثی چون زلزله، سیل، آتش سوزی مواجه شود چقدر می تواند مقاومت داشته باشد.
شکرچیزاده با بیان اینکه برخی از شهرهای کشور تاب آوری ندارد، افزود: کسانی که دست اندرکار ساخت و ساز هستند باید به موضوع تاب آوری توجه داشته باشند.
وی تصریح کرد: بعد از آتش سوزی ساختمان پلاسکو که سال گذشته رخ داد کمیته بررسی تشکیل شد و پیشنهادهایی داده شد و برنامههای را برای بررسی وضعیت ساختمانها در زمان آتشسوزی شروع کردیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در زمینه آتش دستورالعملهایی در حال تهیه است تا مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان عملیاتیتر شود.
شکرچیزاده گفت: مباحث مقررات ملی ساختمان به دلایل مختلف انجام نمیشود.
وی ادامه داد: علاوه بر مقوله آتش که در مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان است باید بحث نگهداری ساختمان را هم در نظر بگیریم و این موضوع به عملیاتی شدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمانها برمی گردد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هر ده سال یکبار یک زلزله بزرگ بابیش از ۷ ریشتر روبرو هستیم، گفت: بیش از ۷۰ درصد شهرهای ما در معرض زلزله هستند خوشبختانه زلزلهها در کشور در شهرهای کوچکی اتفاق افتاده است.
وی تصریح کرد: باید در زمینه پیشگیری اقدامات مهمی از جمله مقاوم سازی ساختمانهای در حال ساخت صورت گیرد.
شکرچی زاده تاکید کرد: در مکانیابی برای شهرهای جدید باید بیشتر دقت کنیم زیرا زمین برای ساختمانها بسیار مهم است.
وی با اشاره به کیفیت مصالح استفاده شده در ساخت مسکن گفت: در زلزله اخیر کرمانشاه با بررسیهای که صورت گرفت در برخی مناطق مصالحی که در ساخت و ساز مصرف شده بود کیفیت استاندارد نداشت.
وی ادامه داد: باید مصالح استاندارد در ساخت و ساز استفاده شود و باید در زمان استفاده از مصالح مهندسین حضور داشته باشند.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: خانه هایی که جدید احداث شده در مقایسه با گذشته وضعیت منسجمتری پیدا کردهاند. مقررات ملی در برخی موارد کم و در برخی موارد اصلا رعایت نشده است باید چک لیست های را تهیه کنیم تا مردم از وضعیت خانهها اطلاع پیدا کنند.
شکرچیزاده افزود: به طور مثال مبحث ۲۲ مقررات ملی در برخی ساختمانها خوب و در برخی کم اجرا شد باید آسیبشناسی کنیم که به چه دلایلی قانون نظام مهندسی اجرا نمیشود.
وی ادامه داد: در ویرایش جدید مقررات ملی ساختمان حتماً در اجرایی شدن آن باید برنامهریزی کنند.
شکرچیزاده تاکید کرد: در کشور ژاپن زلزله ۷ ریشتری ۲ نفر زخمی می شوند.
وی ادامه داد: مهندسی در چند مرحله وارد عمل میشود زیرا اجرا، ساخت و نگهداری کار مهندسین است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: ساختمانهای ساخته شده را با ارزیابی نقاط ضعف میتوان بهسازی و مقاوم کرد.
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