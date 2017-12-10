کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بحث و گفتگوی علمی درباره جایگاه هنر در تمدن اسلامی و احکام و عوارض آن، از چند منظر برای جامعه اسلامی و انقلابی ما، ضرورت و اهمیت دارد و درنگ را بر اندیشه و قلم تحمیل می‌کند؛ از یک سو شاخصه‌های اثر هنری است که جایگاهی ممتاز به هنر می‌دهد یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های هنر؛ «کاربردی بودن» آن است به طوری‌که در یک سو سفارش‌دهنده حضور دارد و در سوی دیگر مخاطب. دوم «قابلیت‌های تکثیری» هنر است که گاهی آن‌را در کسوت یک رسانه معرفی می نماید. «صراحت»، «سرعت انتقال» و «موجزگویی» از جمله دیگر شاخصه‌های هنر است.

معاونت پژوهش دانشگاه معارف اسلامی در راستای تخصصی و هدفمندسازی متون درسی معارف اسلامی و رعایت اصل تناسب کتاب در این دروس با رشته تحصیلی دانشجویان ، اقدام به تدوین کتبی با موضوع تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف دانشگاهی کرده است. ازجمله، پژوهش حاضر است که به همت گروه پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی و با قلم دکتر سید رضی موسوی گیلانی و دستیاران ایشان صورت پذیرفته است.

نگارنده در بخش اول این جستار و پس از بیان کلیات و تعریف مفاهیم، به بیان بحث با اهمیت و اساسی هنر و زیبایی از منظر قرآن و سنت و هنر و معماری از دیدگاه علوم اسلامی پرداخته است. در پایان بخش اول کتاب با طرح بحث گونه‌شناسی هنر و معماری اسلامی، زمینه و مقدمه مناسب برای ورود به بخش دوم کتاب فراهم می‌شود. در این قسمت از موضوعاتی نظیر: شکل و محتوا در هنر اسلامی، نسبت میان هنر اسلامی با هنر یونان و روم، بیزانس و ایران پیش از اسلام، تأثیر جغرافیا و سرزمین بر هنر اسلامی، سبک­ها و هنرهای سازگار با تعالیم اسلام و … سخن به میان آمده است.

در بخش دوم کتاب با عنوان هنر و معماری در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی به تاریخ هنر و معماری در ادوار تاریخ اسلام و ایران و نقاط جغرافیایی مختلف جهان اسلام پرداخته شده است. البته تأکید بیشتر نویسنده بر تاریخ هنر و معماری اسلامی در ایران است. در این بخش و در فصل اول: هنر و معماری قرون اولیه اسلام، فصل دوم: هنر و معماری در قرون میانه و در فصل سوم: هنر و معماری در تمدن اسلامی پس از رنسانس بحث شده است.

کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی که در گروه پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی و به قلم دکتر سید رضی موسوی گیلانی سامان یافته به همت دانشگاه معارف اسلامی و دفتر نشر معارف در ۳۶۰ صفحه و در قطع وزیری منتشر شد.