سردار حاجی محمد مهدیان نسب روز یک شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیروی انتظامی شهرستان پلدختر در حوزه های مبارزه باکالای قاچاق و کشفیات مواد مخدر فعالیت ستودنی دارد.

وی افزود: این اقدام ها و کاهش سرقت در شهرستان پلدختر از میانگین استانی و کشوری (۱۶ درصد)، بیشتر است.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: حدود ۹۰ درصد سرقت های این شهرستان کشف شده است که با افزایش ۲۱ درصدی نسبت به سال گذشته، ۲۰ درصد از میانگین کشوری بالاتر است.

وی افزود: نقاط آلوده روستاهای شهرستان پلدختر در طرح پاکسازی شناسایی و به طور کامل پاکسازی شده که مورد رضایت و خشنودی مردم قرار گرفته است.

احداث پایگاه ایست و بازرسی در منطقه «پل زال»

سردار مهدیان نسب خاطر نشان کرد: در بازدید میدانی از پاسگاه های انتظامی پلدختر یک دستگاه خودروی آماده به کار در راستای تقویت آنها تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: به لحاظ موقعیت جغرافیایی شهرستان پلدختر شریان حیاتی مرکز به جنوب است که باید امنیت در آن تقویت شود، بر این اساس درصدد پیگیری احداث پایگاه ایست و بازرسی در منطقه پل زال این شهرستان هستیم.

وی افزود: ۱۸ اولویت ماموریتی در نظر گرفته شده و ۱۶ طرح پیشگیری در استان برنامه ریزی شده و چهار طرح عملیاتی برای برطرف کردن خلاء های انتظامی شهرستان ها اجرا می شود که طرح های خلاقانه بسیار خوبی است.

سردار مهدیان نسب خاطر نشان کرد: با توجه به فرامین مقام معظم رهبری چهار اولویت نیروی انتظامی به شدت دنبال می شود.

۵۲ باند قاچاق کالا در لرستان منهدم شد

وی افزود: استان لرستان از نظر وضعیت امنیتی در مجموع فعالیت های هشت ماهه با پنج درصد کاهش سرقت و با ۸۹ درصد کشف سرقت جزو استان های برتر در پیشگیری است.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: در هفته نیروی انتظامی، استان لرستان بین استان های کشور رتبه اول را کسب کرده که این امر برگرفته از تعاملی است که در استان وجود دارد و افتخاری است که نصیب لرستان شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه های دراز مدت و میان مدت پیش بینی شده، در استان ۵۲ باند قاچاق کالا به ارزش بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال منهدم شده است.

سردار مهدیان نسب تصریح کرد: در این راستا سه تن و ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده و ۱۳ هزار و ۷۸۵ نفر در حوزه های قاچاق، توزیع مواد مخدر، معتاد متجاهر در سطح استان دستگیر شده است.

برخورد ویژه پلیس با خرده فروشان مواد مخدر

وی افزود: معتادان دستگیرشده به مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ تحویل داده شده و این کار شهرستان به شهرستان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: رویکرد نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برخورد با خرده فروشان و باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر است که در مدت سه ماهه این اقدامات تشدید یافته است.

سردار مهدیان به قاچاقچیان مواد مخدر هشدار داد که در این استان جایی نخواهند داشت و در آینده با شدت بیشتری با آنها برخورد خواهد شد.